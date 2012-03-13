به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد شروین‌ اسبقیان شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به تشکیل ستاد ساماندهی امور جوانان در استان گفت: در این راستا 26 دستگاه استان فعالیت می‌کنند و بر این اساس در سال 90 بیش از چهار میلیون و 400 هزار نفر برنامه توسط این سازمانها ثبت شده است .

وی افزود: دبیرخانه ستاد ساماندهی امور جوانان در آذربایجان‌شرقی تشکیل یافته و برنامه‌های مختلف از جمله سلسله جلسات حلقه‌های گفت‌وگوی جوانان تشکیل می‌شود.

اسبقیان در ادامه با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در حوزه ستاد ساماندهی امور جوانان گفت: برنامه‌ریزی برای تقویت هویت دینی و ملی، برنامه‌ریزی برای غنی‌سازی اوقات فراغت و نیز برنامه‌ریزی برای ازدواج آسان از جمله فعالیتهای این ستاد است.