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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۲

قادری:

فروش حیوانات وحشی و غیرزینتی در سنندج ممنوع است

فروش حیوانات وحشی و غیرزینتی در سنندج ممنوع است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان گفت: فروش و عرضه حیوانات وحشی و غیر زینتی ممنوع و پیگرد قانونی دارد.

ناصح قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فروش و عرضه گونه های جانوری مانند ماهی ها، لاک پشت های برکه ای، سمندر، سنجاب، مارها و انواع خزندگان ممنوع است و با متخلفان برخورد قاطع می شود.

وی افزود: عرضه جانواران وحشی به بهانه آداب و سنت های سال نو تخلف آشکار از قوانین صید و شکار بوده و تعدی به انفال خداوند و نابودی تنوع زیستی و میراث طبیعی استان محسوب می شود و فروشندگان و سوداگران حیات وحش به اتهام عرضه، فروش و نگهداری حیوانات وحشی و اجزای بدن آنها به طور غیرمجاز تحت پیگرد و برخورد قانونی قرار می گیرند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به اقدامات غیرمتعارف متخلفان و افزوده شدن سالانه چند گونه از حیوانات وحشی به لیست گونه های مورد عرضه در آستانه سال نو ادامه داد: در آداب و سنت های قدیم ایرانیان هیچ گونه شواهدی از نگهداری حیات وحش به عنوان سمبل حلول سال نو وجود ندارد.

قادری یادآور شد: صرفا ماهی قرمز به عنوان آداب این رویداد سالانه مورد توجه مردمان قدیم بوده است و در عین حال سنت و فرهنگ دیرین مردم این سرزمین و آموزه های دینی بر حفظ حیوانات و پرهیز از شکار و صید آنها تاکید دارد.

وی در ادامه گفت: ماموریت یگان حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامی و فعالان محیط زیست، انجمن های زیست محیطی و همیاران محیط زیست برخورد و جمع آوری عرضه غیرقانونی حیوانات حیات وحش در آستانه نوروز است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان افزود: علاوه بر ضبط و رهاسازی گونه های مذکور، متخلفان با تشکیل پرونده حقوقی به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی می شوند.

قادری اظهار داشت: ماموران گارد حفاظت محیط زیست استان کردستان در طول ایام تعطیلات به صورت شبانه روزی عرصه های طبیعی استان را تحت نظارت قرار دارند و در صورت مشاهده هرگونه تعدی به تنوع زیستی استان اعم از گیاهی، جانوری و عرصه های طبیعی با آنان برخورد می شود.

وی در پایان از مردم و دوستداران حیات وحش خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف با نزدیک ترین مرکز محیط زیست در استان تماس حاصل کنند.

کد مطلب 1558777

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