موفقیت علمی حوزویان در گرو تلاش بی وقفه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری صبح سه شنبه در دیدار طلاب و اساتید حوزه علمیه رسول اکرم(ص) هفتگل، جدیت در امر تعلیم و یادگیری از سوی طلاب را ضروری دانست و اظهار کرد: تلاش و اهتمام طلاب در راستای یادگیری مفهومی دروس حوزه سبب دستیابی آنها به قله های علم و دانش می شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: دستیابی انسان به موفقیتهای علمی تنها با تلاش شبانه روزی و پشتکار محقق خواهد شد.



آیت الله موسوی جزایری، امام خمینی(ره) را نمونه انسانی مجاهد در راه خدا عنوان کرد و گفت: امام خمینی(ره) در ابتدای پیروزی انقلاب توانست با کمک مردم، با وجود کارشکنی دشمنان داخلی و خارجی نظام اسلامی را به پیروزی رساند.



استاد عالی حوزه علمیه خوزستان با بیان اینکه دغدغه علمی طلاب تنها در شب امتحانی خلاصه نشود، تاکید کرد: طلاب باید با خواندن عمقی دروس در راستای فهم و یادگیری به فکر خدمت به اسلام باشند.



آیت الله موسوی جزایری به نشستهای جمعی طلاب در گذشته اشاره کرد و گفت: در گذشته بحثهای علمی و مذهبی از مهمترین مسائلی بود که در نشستهای طلاب مطرح می شد.



وی افزود: طلاب باید در نشستهای جمعی خود در حوزه به بررسی مسائل روز و احکام مبتلابه بپردازند تا در صورت نیاز آماده پاسخگویی و مبارزه با شبهات باشند.