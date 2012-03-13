طرح ضربتی ممنوعیت سوختگیری غیر مجاز خودروهای گازسوز در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آغاز هدفمندی یارانه ها و واقعی شدن نرخ حاملهای انرژی عده ای با استفاده از کپسولهای گاز مایع و به روشی کاملا غیر قانونی و غیر استاندارد جان خود و دیگران را به خطر اندازند و موجب به وجود آمدن حوادث ناگوار و غیر قابل جبران شده اند که آسیبهای جسمی شدید را به دنبال داشته است.

در شهرستان بندرعباس مراکزی وجود دارد که به صورت غیر مجاز اقدام به نصب مخزن LPG در خودروهای شخصی می کنند و از طرفی دیگر عدم وجود جایگاه LPG در این شهرستان موجب شد تا تمامی خودروهای شخصی برای تامین سوخت مورد نیاز خود از سیلندرهای گاز مایع استفاده کنند.

همکاری برخی از توزیع کنندگان سیلندر گاز LPG و استفاده این کپسولهای گاز برای تامین سوخت خودروهای شخصی سبب شده تا بخش اعظمی از سهمیه گاز مصرف خانگی شهرستان بندرعباس در مخازن LPG خودروهای شخصی استفاده شود و این استفاده مضاعف از سیلندرهای گاز باعث عدم ارائه خدمات مطلوب به شهروندان این شهر شده است.

اما چرا LPG

مردم به صورت غیر مستقیم راغب به استفاده از LPG به جای بنزین و CNG در خودروهای خود شده اند، در شرایط فعلی 60 متر مکعب گاز CNG در یک باک خودرو معادل 15 لیتر بنزین است که حدود 155 کیلومتر پیمایش را فراهم می کند در شرایطی که 45 لیتر سهمیه LPG معادل 35 لیتر بنزین است بر این اساس این محاسبه نشان می دهد که استفاده از LPG حتی در شرایطی که این سوخت را از طریق سیلندرهای گاز خانگی تامین کرد بسیار به صرفه تر از استفاده از بنزین و CNG در خودروهاست.

استقبال از LPG بسیارزیاد شده تا جاییکه بسیاری از خودروها با مراجعه به کارگاه های غیر مجاز خودروهای خود را LPG سوز می کنند و سوخت مورد نیاز خود را نیز با استفاده از کپسولهای گاز تامین می کنند.

در این بین بسیاری از کارشناسان در مقایسه دو سوخت LPG (گاز مایع) و CNG(گاز فشرده شده) بر برتری ال.پی.جی تاکید دارند زیرا استفاده از این سوخت در خودروها باعث افت قدرت موتور خودرو نمی شود و در سربالایی می توان از آن در خودرو بهره برد در صورتیکه استفاده از سی.ان.جی ، افت موتور 5 تا 15 درصدی را به همراه دارد.در شرایطی که استفاده از LPG در خودروها با بنزین مقایسه می شود و میزان پیمایش و قدرت موتور در دو به یک میزان برآورد می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان دوشنبه شب در جلسه شوری سلامت و امنیت غذایی در استان با تاکید بر جلوگیری از استفاده خودروها از سیلندرهای گاز مایع خانگی از اجرای طرح ضربتی ممنوعیت سوختگیرهای غیر مجاز خودروهای دو گانه سوز در استان هرمزگان خبر داد.

گل محمد بامری که نسبت به استفاده خودروها از سیلندرهای گاز مایع خانگی به شدت ابراز نگرانی می کرد، خطاب به مدیران دستگاه قضا، نیروهای انتظامی، پخش فراوره های نفتی و سایر دستگاه ها خواستار اجرای ضربتی طرح در سطح استان به خصوص شهر بندرعباس شد.

بامری که ار عملکرد فرمانداری بندرعباس در خصوص برخورد با این موضوع گلایه داشت، افزود: تا قبل از 25 اسفند ماه باید تمامی خودروهای که از کپسولهای خانگی برای سوخت خود استفاده می کنند توسط ماموران راهنمایی و رانندگی اعمال قانون و خودروها توقیف شوند.

وی همچنین خطاب به مدیران شرکت پخش فرآورده های نفتی استان عنوان کرد: تعداد جایگاه های توزیع سیلندر گاز خانگی در سطح شهر بندرعباس کم است که همین تعداد هم اقدام به توزیع سیلندرهای گاز میان خودروها می کنند که باید سریعا با آنها برخورد شود.

بامری سوختگیری غیرمجاز خودروها با استفاده از کپسولهای خانگی را خطری برای شهروندان دانست و افزود: مسئولان استانی موظف به حفظ امنیت جان مردم هستند از این رو هرگونه تخلفی که جان مردم را مورد تهدید قرار دهد از سوی مسئولان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

همچنین در ادامه دادستان استان هرمزگان بیان داشت: دادگستری هرمزگان صریحا با قانون شکنان برخورد خواهد کرد و خودروهایی که در شهر اقدام به استفاده از سیلندرهای گاز مایع برای سوختگیری کنند با دستور قاضی حکم توقیف و اعمال سایر موارد قانونی صادر خواهد شد.