به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز شمارش معکوس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قریب الوقوع قیمت حاملهای مختلف انرژی همچون بنزین، برق، آب، نفت سفید و گاز، سناریوهای قیمتی و غیر قیمتی گازوئیل هم در سطح کلان دولت در حال نهایی شدن است.

بر این اساس پس از توافق نهایی برای اجرای فاز دوم عرضه منطقه ای گازوئیل در اکثر استان‌های کشور، تدوین سناریوهای قیمتی عرضه این فرآورده استراتژیک نفتی هم مراحل نهایی خود را پشت سر می گذارد.

در حال حاضر گازوئیل با دو نرخ نیمه یارانه‌ای و یارانه‌ای 150 و 350 تومان به خودروهای دیزلی کشور تحویل داده می‌شود که منطقی شدن بهای این فرآورده نفتی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دستور کار دولت قرار گرفته است.

برخی از مسئولان دولتی اخیرا با انتقاد با نحوه اختصاص سهمیه گازوئیل به خودروهای مختلف دیزلی، تاکید می کنند: هم اکنون میزان سهمیه اختصاص یافته به خودروهای دیزلی کشور 2 برابر نیاز واقعی این خودروها است.

پیگیری خبرنگار مهر از ستاد هدفمندی یارانه‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر توافق نهایی برای عرضه گازوئیل تک نرخی در فاز دوم اجرای این جراحی اقتصادی مورد توافق اکثر دستگاه‌های ذیصلاح همچون وزارت نفت قرار گرفته است.

از سوی دیگر گفته می‌شود در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در صورت تایید نهایی سناریوی عرضه گازوئیل تک نرخی، عرضه این فرآورده نفتی با قیمت 150 تومان هم منتفی خواهد شد.

آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی حاکی از آن است که پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها متوسط مصرف روزانه گازوئیل در بخش حمل و نقل حدود 9 درصد کاهش یافته است و به حدود 50 میلیون لیتر در روز رسیده است.

در حال حاضر با کاهش مصرف این فرآورده نفتی در بخش حمل و نقل زمینه صادرات گازوئیل به کشورهای همسایه همچون عراق، افغانستان، پاکستان و ارمنستان فراهم شده به طوری که در سالجاری صادرات این فرآورده نفتی در مقایسه با سال گذشته حدود 363 درصد رشد داشته است.