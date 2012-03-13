به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان اولین دوره جایزه کتاب سال «مهر» با حضور نویسندگانی چون فریدون عموزاده خلیلی، محمدرضا یوسفی، فرهاد حسن‌زاده، نسرین وکیلی، پروین علی‌پور، سیامک گلشیری و ... دوشنبه شب 22 اسفندماه در محل موسسه خیریه مهر طه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محمدرضا یوسفی به عنوان دبیر اجرایی این جایزه به بیان سخنانی درباره چگونگی داوری و همچنین چگونگی حضورش در دبیرخانه این جایزه پرداخت. زهره زارع مدیرعامل موسسه مهر طه و مرجان حسینی عضو دبیرخانه این جایزه نیز توضیحاتی درباره این جایزه دادند.

در ادامه این برنامه برگزیدگان جایزه که توسط دختران تحت پوشش موسسه مهر طه انتخاب شده بودند، معرفی شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.

برگزیدگان اولین دوره جایزه کتاب سال «مهر» در بخش کتاب‌های تالیفی عبارت‌اند از:

«کبوتر سفید کنار آینه» اثر احمدرضا احمدی، «اولین روز تابستان» اثر سیامک گلشیری و «عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی» اثر جمشید خانیان.

برگزیدگان این جایزه در بخش کتاب‌های ترجمه عبارت‌اند از:

«جادوگر بیکار» با ترجمه مهناز صدری، «مسافرخانه ‌ماه نصفه» با ترجمه نسرین وکیلی و پارسا مهین‌پور و «سفر جادویی پنج خواهر» با ترجمه پروین علی‌پور.

در این مراسم همچنین از نمایندگان انتشارات قدیانی و نسل نواندیش به عنوان ناشران برگزیده تقدیر شد.