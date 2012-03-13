مسئول کمیته انضباطی گفت یادمان رفت تعلیق بازیکن تراکتور را اطلاع رسانی کنیم

علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بخشیده شدن رودریگو توزی بازیکن تیم تراکتورسازی که توسط کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حکم محرومیتش در بازی مقابل سپاهان به حالت تعلیق در آمد، گفت: ما به دنبال بهانه جویی نیستیم و این برد را به تیم تراکتورسازی و هوادارانش تبریک می گویم. اعتراض ما به بخشیده شدن بازیکن تیم تراکتورسازی نیست بلکه به اطلاع رسانی نکردن کمیته انضباطی در این مورد است .

وی در همین خصوص افزود: ما نه به محروم کردن و نه به بخشیده شدن رودریگو توزی معترضیم بلکه سوال ما این است که چرا چند ساعت پیش از بازی از طریق یک خبرنگار باید مطلع شویم که محرومیت بازیکن تیم تراکتورسازی توسط کمیته انضباطی به حالت تعلیق در آمده است.

وی تاکید کرد: پس از آنکه آن خبرنگار چند ساعت پیش از بازی به ما اطلاع داد که محرومیت بازیکن تراکتورسازی به حالت تعلیق در آمده ما با دست اندرکاران کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تماس گرفتیم که اکثر آنها در این خصوص اظهار بی اطلاعی کردند و فقط عبداللهی که از مسئولان این کمیته است گفت: " یادمان رفت در این مورد به مسئولان سپاهان اطلاع رسانی کنیم و خبر به حالت تعلیق در آمدن محرومیت بازیکن تراکتورسازی را بر روی سایت فدراسیون فوتبال قرار دهیم!"

مدیرعامل باشگاه سپاهان خاطر نشان کرد: کادر فنی تیم ما برای بازی با تراکتورسازی روی بازیکن محروم این تیم برنامه ریزی نکرده بود، بازیکنی که گل برتری تراکتور را مقابل تیم ما به ثمر رساند.

وی در خاتمه در خصوص بازی اظهار داشت: سپاهان یکی از بهترین بازیهای این فصل خود را مقابل تیم تراکتورسازی انجام داد و بازیکنان ما در نیمه دوم بازی موقعیتهای زیادی را از دست دادند، در هرصورت این برد را به مسئولان، کادر فنی و هواداران تیم تراکتورسازی تبریک می گویم.

دیدار تیمهای فوتبال تراکتور سازی و سپاهان از هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر ساعت 15:15 دوشنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد و با تک گل رودریگو تویزبه سود تیم تراکتورسازی به پایان رسید.