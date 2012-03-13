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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۶

مهمترین عناوین روزنامه‌‌های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌‌های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌‌های صبح امروز سه‌شنبه 23 اسفندماه بدین شرح است.

ایران :
رهبر معظم انقلاب: نفت به منبعی برای پیشرفت و اقتدار تبدیل شود
مردم خواهان افزایش یارانه نقدی
در پاسخ به جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد؛ شلیک 130 موشک به شهرک‌های صهیونیستی  

تفاهم:
با تصمیم شورای پول و اعتبار؛ مجوز بانک آرین لغو شد
از سوی رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت کشور؛‌ ممنوعیت خروج نخبگان تکذیب شد
مصوبات جدید هیات دولت در استان البرز

تهران امروز:
رهبر معظم انقلاب در بازدید از توانمندی‌های صنعت نفت و گاز کشور تاکید کردند: ضرورت حذف درآمد نفت از بودجه
اقدام ناگهانی دولت دردسر آفرید؛ اعتراض گسترده به پیامک حذف یارانه
ناامیدی تاکسیرانان از کمک دولت

جام جم :
پیامک‌های غافلگیرکننده یارانه‌‌ای
طرح جدید دولت برای بازنشستگی با هر میزان خدمت
بازدید 3 ساعته رهبر انقلاب از دستاوردهای صنعت نفت

جوان:
رهبر معظم انقلاب در بازدید از پژوهشگاه صنعت نفت: نفت باید منابع پیشرفت و اقتدار اقتصادی ایران شود
موشک‌های مقاومت به 32 کیلومتری تل‌آویو رسید
جنجال قانون رابطه با اسرائیل در تونس

حمایت:
رهبر معظم انقلاب در بازید از توانمندی‌های صنعت نفت و گاز کشور تاکید کردند: تبدیل نفت به منبعی برای پیشرفت و اقتدار ایران
پورمحمدی: ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها در ورزش را از سال 88 تذکر دادیم
واکنش لاریجانی به گزارش احمد شهید: گزارشگر ویژه‌‌ای به ایران بیاید تا حقایق را گزارش کند

خراسان:
رهبر انقلاب در جمع مسئولان و کارکنان صنعت نفت و گاز: نفت باید از منابع تامین بودجه به منبعی برای پیشرفت اقتصادی ایران تبدیل شود
گزارشی از نگرانی‌های مردم درباره پیامک‌های انصراف از دریافت یارانه و اظهارات چند مقام آگاه
جزئیات قتل عام 17 غیرنظامی از جمله 9 کودک توسط سربازان آمریکایی در قندهار

دنیای اقتصاد:
طرح خودانصرافی اجباری است یا اختیاری؟ پس لرزه‌های پیامک‌های یارانه‌ای
شهرداری پایتخت آمار داد؛ رکورد شکنی تخلف ساختمانی
افت سه درصدی سکه در یک هفته
 
شرق:
 چهارشنبه سوری به "دوبی" رسید
مرز مبهم میان اختیار و اجبار؛ لطفاً از دریافت یارانه انصراف دهید
چالش تهران- واشنگتن در انتخابات آمریکا تاثیرگذار شد؛ گرانی بنزین اهرم فشار علیه اوباما

فرهیختگان:
رهبر معظم انقلاب در بازدید از توانمندی‌های صنعت نفت و گاز تاکید کردند؛ ضرورت تغییر نگاه کشور به مقوله نفت
رقابت 359 تیم در ربوکاپ آزاد ایران
رشد 9 درصدی شاخص بورس در سال 90
 
قدس:
یارانه بگیرها غافلگیر شدند؛ شوک پیامکی سازمان هدفمندی به مردم
رهبر معظم انقلاب در بازدید از پژوهشگاه نفت:‌ باید درآمدهای نفتی را به سرمایه‌ای ماندگار تبدیل کنیم
به اتهام انتقال اطلاعات به مسئولان آمریکایی؛ وزیر خارجه انگلیس تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد
 
کیهان:
سکوت مجامع بین‌المللی در قبال قتل عام غیرنظامیان در افغانستان و غزه؛ آقای بان‌کی‌مون این جنایات نقض حقوق بشر نیست؟
20 مصوبه جدید دستاورد سفر هیات دولت به استان البرز
اعتراض‌های دانشجویی در عربستان به دانشگاه‌های ریاض کشیده شد

گسترش:
به رغم افزایش تحریم‌های بین‌المللی؛ رشد 40 درصدی پوشش‌های صندوق ضمانت صادرات
رهبر معظم انقلاب در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های صنعت نفت و گاز تاکید کردند: منابع صندوق توسعه ملی صرف تولید و صنعت شود
براساس اعلام منابع آمریکایی: تجارت ایران 207 میلیارد دلار
 
ملت ما:
کارنامه نظارتی مجلس هشتم چگونه بود؟ 12 استیضاح ناموفق و 1800 سوال از وزرا
رهبر معظم انقلاب: خرج کردن درآمدهای نفتی برای امور روزمره غیرعاقلانه است

همشهری:
نفت به جای محل درآمد، منبع پیشرفت باشد
شوک جدید یارانه‌ای در آستانه نوروز؛ پیامک‌های بی هدف برای انصراف از یارانه نقدی
رئیس پلیس راهور: نمره منفی رانندگان منضبط در نوروز پاک می‌شود
 
کد مطلب 1558798

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