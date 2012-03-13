ایران :
رهبر معظم انقلاب: نفت به منبعی برای پیشرفت و اقتدار تبدیل شود
مردم خواهان افزایش یارانه نقدی
در پاسخ به جنایتهای اخیر رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد؛ شلیک 130 موشک به شهرکهای صهیونیستی
تفاهم:
با تصمیم شورای پول و اعتبار؛ مجوز بانک آرین لغو شد
از سوی رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت کشور؛ ممنوعیت خروج نخبگان تکذیب شد
مصوبات جدید هیات دولت در استان البرز
با تصمیم شورای پول و اعتبار؛ مجوز بانک آرین لغو شد
از سوی رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت کشور؛ ممنوعیت خروج نخبگان تکذیب شد
مصوبات جدید هیات دولت در استان البرز
تهران امروز:
رهبر معظم انقلاب در بازدید از توانمندیهای صنعت نفت و گاز کشور تاکید کردند: ضرورت حذف درآمد نفت از بودجه
اقدام ناگهانی دولت دردسر آفرید؛ اعتراض گسترده به پیامک حذف یارانه
ناامیدی تاکسیرانان از کمک دولت
جام جم :
پیامکهای غافلگیرکننده یارانهای
طرح جدید دولت برای بازنشستگی با هر میزان خدمت
بازدید 3 ساعته رهبر انقلاب از دستاوردهای صنعت نفت
جوان:
رهبر معظم انقلاب در بازدید از پژوهشگاه صنعت نفت: نفت باید منابع پیشرفت و اقتدار اقتصادی ایران شود
موشکهای مقاومت به 32 کیلومتری تلآویو رسید
جنجال قانون رابطه با اسرائیل در تونس
حمایت:
رهبر معظم انقلاب در بازید از توانمندیهای صنعت نفت و گاز کشور تاکید کردند: تبدیل نفت به منبعی برای پیشرفت و اقتدار ایران
پورمحمدی: ممنوعیت به کارگیری بازنشستهها در ورزش را از سال 88 تذکر دادیم
واکنش لاریجانی به گزارش احمد شهید: گزارشگر ویژهای به ایران بیاید تا حقایق را گزارش کند
خراسان:
رهبر انقلاب در جمع مسئولان و کارکنان صنعت نفت و گاز: نفت باید از منابع تامین بودجه به منبعی برای پیشرفت اقتصادی ایران تبدیل شود
گزارشی از نگرانیهای مردم درباره پیامکهای انصراف از دریافت یارانه و اظهارات چند مقام آگاه
جزئیات قتل عام 17 غیرنظامی از جمله 9 کودک توسط سربازان آمریکایی در قندهار
دنیای اقتصاد:
طرح خودانصرافی اجباری است یا اختیاری؟ پس لرزههای پیامکهای یارانهای
شهرداری پایتخت آمار داد؛ رکورد شکنی تخلف ساختمانی
افت سه درصدی سکه در یک هفته
شرق:
چهارشنبه سوری به "دوبی" رسید
مرز مبهم میان اختیار و اجبار؛ لطفاً از دریافت یارانه انصراف دهید
چالش تهران- واشنگتن در انتخابات آمریکا تاثیرگذار شد؛ گرانی بنزین اهرم فشار علیه اوباما
فرهیختگان:
رهبر معظم انقلاب در بازدید از توانمندیهای صنعت نفت و گاز تاکید کردند؛ ضرورت تغییر نگاه کشور به مقوله نفت
رقابت 359 تیم در ربوکاپ آزاد ایران
رشد 9 درصدی شاخص بورس در سال 90
قدس:
یارانه بگیرها غافلگیر شدند؛ شوک پیامکی سازمان هدفمندی به مردم
رهبر معظم انقلاب در بازدید از پژوهشگاه نفت: باید درآمدهای نفتی را به سرمایهای ماندگار تبدیل کنیم
به اتهام انتقال اطلاعات به مسئولان آمریکایی؛ وزیر خارجه انگلیس تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد
یارانه بگیرها غافلگیر شدند؛ شوک پیامکی سازمان هدفمندی به مردم
رهبر معظم انقلاب در بازدید از پژوهشگاه نفت: باید درآمدهای نفتی را به سرمایهای ماندگار تبدیل کنیم
به اتهام انتقال اطلاعات به مسئولان آمریکایی؛ وزیر خارجه انگلیس تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد
کیهان:
سکوت مجامع بینالمللی در قبال قتل عام غیرنظامیان در افغانستان و غزه؛ آقای بانکیمون این جنایات نقض حقوق بشر نیست؟
20 مصوبه جدید دستاورد سفر هیات دولت به استان البرز
اعتراضهای دانشجویی در عربستان به دانشگاههای ریاض کشیده شد
سکوت مجامع بینالمللی در قبال قتل عام غیرنظامیان در افغانستان و غزه؛ آقای بانکیمون این جنایات نقض حقوق بشر نیست؟
20 مصوبه جدید دستاورد سفر هیات دولت به استان البرز
اعتراضهای دانشجویی در عربستان به دانشگاههای ریاض کشیده شد
گسترش:
به رغم افزایش تحریمهای بینالمللی؛ رشد 40 درصدی پوششهای صندوق ضمانت صادرات
رهبر معظم انقلاب در بازدید از نمایشگاه توانمندیهای صنعت نفت و گاز تاکید کردند: منابع صندوق توسعه ملی صرف تولید و صنعت شود
براساس اعلام منابع آمریکایی: تجارت ایران 207 میلیارد دلار
ملت ما:
کارنامه نظارتی مجلس هشتم چگونه بود؟ 12 استیضاح ناموفق و 1800 سوال از وزرا
رهبر معظم انقلاب: خرج کردن درآمدهای نفتی برای امور روزمره غیرعاقلانه است
کارنامه نظارتی مجلس هشتم چگونه بود؟ 12 استیضاح ناموفق و 1800 سوال از وزرا
رهبر معظم انقلاب: خرج کردن درآمدهای نفتی برای امور روزمره غیرعاقلانه است
همشهری:
نفت به جای محل درآمد، منبع پیشرفت باشد
شوک جدید یارانهای در آستانه نوروز؛ پیامکهای بی هدف برای انصراف از یارانه نقدی
رئیس پلیس راهور: نمره منفی رانندگان منضبط در نوروز پاک میشود
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