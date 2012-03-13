  1. استانها
  2. تهران
۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۷

قاضی زاده تأکید کرد:

مدیران فرهنگی از جریانات زیرپوستی حوزه خود مطلع باشند

مدیران فرهنگی از جریانات زیرپوستی حوزه خود مطلع باشند

ورامین – خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تأکید کرد: مدیران فرهنگی شهرستانها باید از جریانات فرهنگی زیرپوستی در حوزه فعالیت خود اطلاع داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان قاضی زاده شامگاه دوشنبه در نشست مشترک فعالان عرصه فرهنگی شهرستان ورامین، با اشاره به برخی از تحرکات فرهنگی صورت گرفته در این منطقه افزود: به نظر می رسد برخی از این افراد یا اطلاع دارند و توجهی نمی کنند و یا خود را به بی اطلاعی می زنند.

وی بیان داشت: برخی از جریانات زیرزمینی به صورت پنهانی با جریان سازیهای مختلف در بین جوانان شکل می گیرند و باعث به وجود آمدن بسیاری از اتفاقات فرهنگی می شوند که اثر خود را در طولانی مدت بر جامعه نشان می دهد.

ورامین دارای استعدادها و هنرمندان مستعدی است

این مسئول با اشاره به قابلیتهای شهرستان ورامین و هنرمندان آن اضافه کرد: ورامین دارای استعدادها و هنرمندان به نام و مستعدی در زمینه های مختلفی نظیر تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی، نقاشی، خوشنویسی و ادبیات است که اگر از تمامی این استعدادهایی که تربیت شده اند و در شهرهایی نظیر تهران به فعالیت مشغولند جذب شهرستان شوند، زمینه ارتقای چشمگیر فرهنگ و هنر شهرستان فراهم خواهد شد.

ورامین می تواند میزبان جشنواره های استانی باشد

وی گفت: شهرستان ورامین می تواند میزبان جشنواره های استانی در زمینه های تئاتر خیابانی و موسیقی نیز باشد.

قاضی زاده ادامه داد: فعالیت در عرصه فرهنگ و هنر، کار سطحی و روبنایی نیست و از سرمایه گذاری در بخش فرهنگ و هنر نباید این توقع را داشت که با اجرای یک یا چند برنامه فرهنگی مانند جشنواره ها و یا تئاترهای مقطعی، اثرات کوتاه مدتی و سریعی دریافت کرد.

برپایی همایشها اگر در راستای ارتقای فرهنگ عمومی نباشد فایده ای ندارد

وی یادآور شد: برگزاری همایشها و جشنواره ها و یا کسب مقامهای مختلف اگر در راستای ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه صورت نگیرد، ارزشی ندارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران اضافه کرد: تلاشی که می بایست در عرصه فرهنگ و هنر جامعه صورت گیرد، زمینه سازی جذب حداکثری است تا به این واسطه هر کس که از ذوق و سلیقه هنری برخوردار است، بتواند استعدادهای خود را بروز دهد.

وی بیان کرد: وظیفه اداره ارشاد این است که محیطی را فراهم کند تا استعدادها بروز کند.

کد مطلب 1558804

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها