پوشش کامل شبکه های تلویزیونی در اردکان/ راه اندازی مجدد دفتر خبری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش صبح سه شنبه در نشستی با رئیس صدا و سیمای مرکز یزد و مدیران این مرکز، خواستار حل مشکل پوشش کامل شبکه های تلویزیونی در شهرستان اردکان شد.

وی با اشاره به اینکه طبق پیگیریهای قبلی قرار بود یک فرستنده پرقدرت در روستای حاجی آباد نصب شود تا ضمن پوشش کامل شبکه های صدا و سیما در شهرستان اردکان، مناطق همجوار در شهرهای صدوق و میبد را نیز زیرپوشش قرار دهد، از عدم تحقق این موضوع ابراز ناخرسندی کرد و پیگیری مدیران صدا و سیما را خواستار شد.

تابش در این جلسه در تماس تلفنی با معاون توسعه و فناوری سازمان صدا و سیما، تسریع در انجام این کار را خواستار شد.

وی همچنین به افتتاح دفتر خبری شهرستان اردکان در زمان معاونت ضرغامی در صدا و سیما اشاره کرد و گفت: انتظار بود تا این دفتر تقویت شود نه اینکه عدم رسیدگی به آن موجب به تعطیلی کشاندنش شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس همچنین بر تاسیس دفتر تولید برنامه های صدا و سیما در اردکان تاکید کرد.

وی عنوان کرد: انعکاس دیدگاه ها و نظرات طیف ها و قومیت های مختلف در صدا و سیما موجب ارتقاء امنیت و منافع ملی می شود.

تابش از کارکنان و برنامه سازان صدا و سیمای مرکز یزد تشکر کرد و از نقش موثر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جلب مشارکت مردم در عرصه های ملی به ویژه انتخابات اخیر تقدیر کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: در برنامه ها از سلایق و نظرات متخصصان و طیف های مختلف به نحو مطلوب استفاده شود تا مردم با سلایق و قومیت های مختلف احساس کنند نظراتشان در رسانه ملی منعکس می شود و مورد احترام هستند.

تابش این امر را موجب دلبستگی بیشتر اقشار مختلف به انقلاب اسلامی و ارتقاء امنیت ملی دانست.