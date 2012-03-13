به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در سخنانی اظهار داشت: در چند روز اخیر شاهد اقداماتی جنایتکارانه در منطقه، در افغانستان و فلسطین مظلوم هستیم که عامل اصلی آن آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وی ادامه داد: این جنایات آنقدر خشن و بی منطق صورت گرفته و می گیرد که آرامش را از هر مسلمان و بلکه از هر انسانی سلب می کند، اقدامات وحشیانه سربازان آمریکایی در قتل عام روستایی در افغانستان و کشتن ده ها زن و مرد و کودک آن هم در فصل زمستان و بی خانمان کردن آنها امر ساده ای نیست که قابل گذشت باشد.

لاریجانی خاطر نشان کرد: چندی قبل سربازان اشغالگر آمریکا در افغانستان قرآن سوزی کردند و قلوب میلیون ها افغان و مسلمان را جریحه دار کردند و اوباما فقط اظهار تاسف کرد و آن را اشتباه افسران خود تلقی کرد این شگرد همیشگی آنان است. هر وقت در فلسطین نیز رژیم صهیونیستی دست به جنایت زده و قتل عام کرده آن را به مجنونی منتسب کرده تا از عذاب وجدان انسانهای آگاه و فشار افکار عمومی رژیم خود را برهاند.

رئیس مجلس ادامه داد: مردم مظلوم افغانستان تا کی باید خون خود را در مسیر هوس های سربازان آمریکایی حراج کنند. آمریکا در بدو اشغال افغانستان نوید آینده ای دموکراتیک همراه با پیشرفت های اقتصادی برای این کشور داد. این چه دموکراسی است که سربازان آمریکایی هر لحظه می توانند تعداد زیادی از مردم افغان را به خاک و خون بکشند؟ چه توسعه ای در این کشور ایجاد کردید جز ساختن پایگاه و پادگان کار دیگری هم صورت دادید؟

نماینده قم در مجلس تصریح کرد: امروز ایالات متحده متهم به شرارت بین المللی است و آمریکا مطمئن باشد خون این مظلومان، آنان را رسوا خواهد نمود و با فضاحت بیشتر از اخراج از عراق، مجبورند خاک افغانستان را ترک کنند. در فلسطین نیز رژیم صهیونیستی دست به اقدامات وحشیانه ای زده است و دهها فلسطینی مظلوم را با حملات خود به شهادت رسانده است. شاید این رژیم به خاطر خروج از انزوا و تحقیری که با انقلابهای منطقه ای نصیب آنان شده دست به این جنایت زده است اما این سبوعیت رژیم صهیونیستی ملت های منطقه را بیدارتر می کند و به انزوای این رژیم می افزاید.

وی گفت: البته این اقدام اسرائیل یک هشدارباش به کشورهای اسلامی را نیز در بر دارد که فکر می کنند با مذاکره می توانند ظلم رژیم صهیونیستی را علاج کنند وحشیگری رژیم صهیونیستی جزء خصوصیت ذاتی این رژیم است و جز با مقاومت شجاعانه راه حلی ندارد. البته پاسخ های قاطع حماس به اسرائیل نشان داد مقاومت و مجاهدت زنده است و با قدرت از ملت فلسطین دفاع می کنند.

رئیس مجلس تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی اینگونه اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی در فلسطین و افغانستان را محکوم می کند و به ایالات متحده هشدار می دهد با ناشی گری سیاسی و سبعیت نظامی با احساسات مسلمانان بازی نکنند که بازی با آتش در منطقه است.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به بازدید مقام معظم رهبری از بخش های پژوهشی وزارت نفت اشاره کرد و گفت: این بازدید اثر گذار بار دیگر توجه همگان را به این سیاست عمیق جلب نمود که اتکاء به نفس در نظام بودجه ریزی، سیاست منفعلانه و غیر عقلانی است و باید با تدابیر انقلابی نفت از سبد بودجه جاری کشور جدا شود و به سرمایه تبدیل گردد.

نماینده قم در مجلس از کمیسیون های تخصصی خصوصا کمیسیون تلفیق بودجه 91 خواست همانطور که در برنامه پنجم توسعه قید شده است با توجه به تذکرات روشن رهبر معظم، در بودجه سال آینده این نگاه را محقق کنند و کاهش بودجه جاری از نفت را ملموس کنند تا در افق 5 ساله کشور از این عارضه نجات یابیم.

وی افزود: این مهم می تواند دستاورد اساسی مجلس هشتم و نهم باشد.

لاریجانی تاکید کرد: همچنین توجه معظم له به تحرک فنی در بخش های وزارت نفت نشان می دهد با توجه به رقابت های منطقه ای در اکتشاف و بهره برداری مخصوصا در میادین مشترک باید نظامات اقتصادی برای این وزارتخانه در نظر گرفت تا بخش های فنی آن بتوانند از منافع ملی کشور دفاع کنند که بخشی از این نیازها خوشبختانه در قانون نفت تامین شده است.

رئیس مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی چنانچه لازم باشد گام های دیگری در راه تدوین اساسنامه شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی بر می دارد.