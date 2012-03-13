تجاوزات صهیونیستها به غزه ادامه دارد/ دو فلسطینی دیگر شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، ارتش رژیم صهیونیستی طی دیشب و امروز نیز به نوار غزه یورش برد.



شب گذشته در حملات هوایی اشغالگران قدس به نوار غزه، دست کم دو فلسطینی شهید شدند، ارتش رژیم صهیونیستی در این حمله، محله التفاح در شرق غزه را هدف قرار داد .



به گفته منابع پزشکی فلسطینی، در این حمله، دو شهروند فلسطینی ساکن غزه به نامهای بسام العجله و محمد ضاهر به شهادت رسیدند.



حمله زمینی صهیونیستها به غزه



از سوی دیگر همزمان با ادامه حملات هوایی رژیم صهیونیستی، نیروی زمینی این رژیم نیز به نوار غزه یورش برد.



ابواحمد سخنگوی گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین با تایید یورش زمینی اشغالگران قدس اعلام کرد ادوات نظامی رژیم صهیونیستی به منطقه ای در اطراف بیت حانون در شمال غزه نزدیک شدند.



وی تصریح کرد : این پیشروی محدود بوده و مردم فلسطین نگران نباشند، زیرا حتی در صورت پیشروی زیاد صهیونیستها، مقاومت در آمادگی کامل است تا با متجاوزان مقابله کند .



اعلام آتش بس در سایه تهدید نتانیاهو به ادامه تجاوزات

در حملات صهیونیستها به نوار غزه که با سوء استفاده از سکوت و انفعال رژیمهای عربی در چند روز گذشته با شدت ادامه داشته، شمار زیادی از غیرنظامیان فلسطینی شهید و زخمی شده اند، با وجود ادامه این تجاوزات و در حالی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاکید کرده است این تجاوزات با شدت و قساوت هر چه تمام تر ادامه خواهد یافت، یک مسئول مصری مدعی دستیابی تل آویو و فلسطینی ها به آتش بس فراگیر شده است که به گفته وی، این توافق باید از بامداد امروز سه شنبه اجرا می شد.



این مسئول مصری گفته است در چارچوب تلاشهای مصر برای توقف عملیات نظامی اسرائیل علیه نوار غزه و توقف ریخته شدن خون فلسطینی ها، مصر تماسهای فشرده ای را با تمام گروههای فلسطینی و تل آویو به این منظور انجام داده است.



این منبع افزود این تماسها و تلاشها منجر به توافقی برای پایان عملیات دو طرف و آغاز آتش بس فراگیر از جمله توقف ترورها شده است و مصر مسئولیت پیگیری این توافقنامه را برعهده دارد.