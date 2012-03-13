به گزارش خبرنگار مهر، آرش کوشا در جمع خبرنگاران در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در سطح بالایی و استقلال کامل برگزار شد و بحث‌های پس از مجمع، تنها در مورد بازنشسته بودن علی کفاشیان است و نیازی نبود تا این اندازه در مورد آن شلوغ کاری و جار و جنجال می‌شد.

نباید اجازه داد فوتبال وارد فضای چالشی شود

وی با بیان اینکه مشکل مدیران بازنشسته در فوتبال می‌بایست در فضایی مدیریتی که تبعاتی در پی نداشته باشد، اضافه کرد: باید با تدبیر و نشست‌های مدیریتی از این فضای عبور کرد. امروز نباید اجازه داد این رشته پرطرفدار وارد فضایی چالشی شود. همچنین با استفاده از کسانی که دلشان برای فوتبال می‌سوزد، به بهترین شکل این مشکل را برطرف کرد.

با اقدامات خود فوتبال را در مسیر تعلیق قرار ندهیم

مدیرعامل باشگاه سایپا البرز همچنین اظهار کرد: در سال 90 همه تیم‌های ما از رده نوجوانان تا بزرگسالان، فوتسال و تیم‌های بانوان در مسابقات منطقه‌ای و جهانی به میدان می‌روند و باید شرایط را برای حضور قدرتمندانه آنها فراهم کنیم. در این وضعی باید توجه کنیم چه چیزی را می‌خواهیم با چه چیزی عوض کنیم و نباید با اقدامات خود کاری کنیم فوتبال در مسیر تعلیق قرار بگیرد زیرا این موضوع بدترین اتفاق ممکن خواهد بود.

بحث تعلیق باید جدی گرفته شود، حتی اگر احتمالش کم باشد

کوشا ادامه داد: از کفاشیان گرفته تا سایر مسئولان باید در این خصوص احساس تکلیف کرده و هدفشان توسعه و پیشرفت فوتبال باشد. ضمن اینکه این اتفاق رخ داده و اگر درصد تعلیق فوتبال کم است هم باید آنرا جدی گرفته و به مصالحه فکر نکنیم تا این اتفاق ناگوار برای فوتبال رخ ندهد.

وقتی بحرینی‌ها بلد هستند 10 گل بزنند، قطعا بیکار نمی‌نشینند

مدیرعامل باشگاه سایپا البرز در مورد بحث حضور گزارش بحرینی به فیفا برای تعلیق فوتبال ایران، تصریح کرد: قطعا آنها بیکار نمی‌نشینند. وقتی برای صعود بلد هستند 10 گل بزنند تا در جدول بمانند، در خصوص این اتفاقات نیز همه کار کرده و شیطنت‌های خواهند کرد. باید به تیم ملی کمک کرد تا بتواند در راه رسیدن به جام جهانی موفق ظاهر شود.

تلاش برای کسب کرسی در AFC و FIFA

وی با تاکید بر اینکه در روز مجمع از رئیس و اعضای هیئت رئیسه خواست در عرصه‌های بین المللی هم فعال‌تر ظاهر شده و در AFC و FIFA کرسی‌های لازم را برای دفاع از حق ایران در مواقع لزوم بدست آورند، افزود: کشورهای عربی در فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا کرسی دارند و قطر با تکیه بر بن همام رئیس پیشین AFC، توانست میزبانی جام جهانی را بگیرد که کار کوچکی نبود.

نشست باشگاه‌های صنعتی به دعوت داوری بود

وی در مورد نشست باشگاه‌های صنعتی در شب انتخابات برای رای دادن به قریب خاطرنشان کرد: در ابتدا باید بگویم قرار نبود در آن نشست بیانیه‌ای به نفع فرد خاصی صادر شود و تنها بحث قریب نبوده و بلکه نام کفاشیان هم مطرح شد. ضمن اینکه به شهبازی نماینده باشگاه در این نشست گفتم فضا به سمت کسی نرود زیرا خودمان نظر و تحلیل داریم. داوری رئیس هئیت مدیره باشگاه مس برای حضور در این نشست به من زنگ زد و میزبان آن سوی وزارت صنایع نبود.

نباید در قبال فوتبال کوتاهی کرد

مدیرعامل باشگاه سایپا البرز در پاسخ به این پرسش که شما از نزدیکان به دولت هستید و اما معتقدید نباید به علی کفاشیان و فدراسیون فوتبال فشار آورد؟، اظهار داشت: بر اساس اطلاعاتی که دارم، نظر خودم را بیان می‌کنم که در این بین مهم ترین مسئله برایم توسعه و پیشرفت فوتبال است. فوتبال ورزشی است که همه اقشار جامعه با آن درگیر هستند و نباید در قبال این رشته پرطرفدار کوتاهی کنیم و همه باید جدی بگیریم.

حضور تقوی در برنامه‌ریزی‌هایی باشگاه

وی در پاسخ به این پرسش که مجتبی تقوی سرمربی فصل آینده سایپا خواهد بود، تاکید کرد: تقوی یک سایپایی بوده و خود را را سرباز این باشگاه می‌داد. در مقطعی وی را به شمال فرستادیم و وی در سخت‌ترین شرایط کارش را انجام داد تقوی در برنامه‌ریزی‌هایی باشگاه برای فصل آینده مشارکت دارد چه سرمربی باشد چه نباشد. باید تاکید کنم نگاه ما به سرمربی تیم فوتبال فراتر از یک سرمربی است، من می‌خواهم تمامی بازیکنان جوان و نوجوان سایپا به سطح کریم انصاریفرد برسند.

ویسی پدیده لیگ امسال است

مدیرعامل باشگاه سایپا در پاسخ در خصوص بحث مطرح شده پیرامون مذاکره با عبدالله ویسی برای هدایت تیم فوتبال سایپا در فصل آینده گفت: من ویسی را دوست دارم اما با او حرفی در این خصوص نزدم. ضمن اینکه باید ویسی را پدیده لیگ امسال بدانیم.