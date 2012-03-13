فروش گنج یاب دامی برای کلاهبرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کوره بلاغی در این باره اظهار داشت: با شکایت افرادی مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی، ﻤاموران بلافاصله اقدامات خود را آغاز و طی تحقیقات اولیه و اظهارات شکات مشخص شد که فرد یا افرادی از طریق ایجاد وبلاگ و تبلیغ در خصوص فروش تجهیزات گنج یابی و فلز یابی اقدام به کلاهبرداری کرده اند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان و رصد فضای مجازی و رویت چند وبلاگ مشابه در نهایت متهم شناسایی و دستگیر شد. متهم پس از روبرو شدن با شواهد و ادله کافی اعترف کرد که به واسطه آشنایی با اینگونه تجهیزات، وبلاگی ایجاد کرده و اقدام به کلاهبرداری کرده است.

معاونت اجتماعی پلیس فتا به هموطنان توصیه کرد که یکی از شرایط صحت فروشگاه‌های اینترنتی خرید و فروش محصولات و اقلام تایید شده و دارای مجوز است. در غیر اینصورت این صفحات راهی برای کلاهبرداری است. افراد باید توجه داشته باشند که نباید به تمامی فروشگاه‌های الکترونیکی اعتماد کرده و صرفاً از فروشگاه‌هایی که سابقه‌ی ارائه‌ی خدمات مطلوب دارند، خرید شود.

