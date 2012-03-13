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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

کتابی که به شما «بال‌هایی برای پرواز» می‌دهد

کتابی که به شما «بال‌هایی برای پرواز» می‌دهد

چاپ دوم «بال‌هایی برای پرواز» شامل 100 داستان حکیمانه نوشته نوربرت لایتنر با ترجمه مهشیدمیرمعزی توسط انتشارات نگاه به چاپ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب 100 داستان حکیمانه برای اینکه انسان هر روز کمی خوشبخت‌تر زندگی کند، آورده شده است.

بسیاری از داستان‌های این کتاب برگرفته از کتاب‌های کهن فارسی همچون کتاب‌های سعدی یا مولانا هستند، ولی مولف منبع آنها را ذکر نکرده است. دیگر داستان‌های کتاب اگر ایرانی نباشند ولی اکثرا محورهای شرقی دارند.

ویژگی «بال‌هایی برای پرواز» این است که نوربرت لایتنر بازنویسی جدیدی از داستان‌های حکمت‌آموز را در قالب نثری کوتاه و امروزی عرضه کرده است.

البته مولف در پیشگفتار اثرش اشاره کرده است که در این کتاب گنج‌های ارزشمندی به شکل داستان‌های حکیمانه از هندوستان، ژاپن، چین و ایران و همچنین از فرهنگ عرب و مسیحیت گردآوری شده‌اند.

وی همچنین اشاره کرده است سرمنشا بسیاری از این داستان‌های حکیمانه در هند است که البته این اظهارنظر کاملا درست نیست و احتمالا منابعی که در اختیار او بوده این اطلاعات را به او داده‌اند ولی در یک نگاه اجمالی هم می‌توان متوجه شد که این آثار بیشتر ایرانی هستند.

اتحاد، درها، زیاده‌خواهی، فرهنگ، درک‌کرده، درس، کمبود، یاوه‌گو، تقسیم برادرانه، ماهی چاق، جاودان، اعجاز، غرور بیجا، متانت، بدون تکلف، عشق خداوند و ... برخی داستان‌های این کتاب هستند.

چاپ دوم این کتاب به تازگی در شمارگان 1650 نسخه و قیمت 4500 تومان توسط انتشارات نگاه به چاپ رسیده است.

کد مطلب 1558812

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