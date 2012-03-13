درخشش دانش آموزان کردستانی در مسابقات رباتیک/ کسب سه عنوان برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره مسابقات رباتیک جام استاد طاهر اصفهان، در شهر رضا اصفهان با حضور تیم های برتر کشور و در رشته ربات های مسیریاب، امداد گر، جنگجو، مین یاب و فوتبالسیت برگزار شد و تیمهای شرکت کننده از کردستان درخشش قابل توجهی در این مسابقات داشتند.

در این دوره از مسابقات دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی سنندج در قالب چهار تیم رباتیک شامل سه تیم رباتیک در رشته مسیریاب و یک تیم رباتیک در رشته جنگجو حضور داشتند که در پایان تیمهای رباتیک رشته مسیریاب موفق شدند مقامهای اول، دوم و سوم این دوره از مسابقات را از آن خود کنند.

نوید نوری، آزاد محمدی، سعید مردوخی، راشد محمدی و میلاد زند کریمی اعضای تیم اول، یارا محمدی بهرام، آریو گرشاسبی، میلاد فیضی، مبین حسین پناهی، آزاد محمدی و نوید نوری اعضای تیم دوم و پارسا جوادیان، پوریا رستمی، یاشار پشانی، خشایار اسدی، نوید نوری و آزاد محمدی اعضای تیم سوم دبیرستان شهید بهشتی بودند که در این دوره از مسابقات حضوری موفق داشتند.

تیم رباتیک دبیرستان شهید بهشتی سنندج از ابتدای سال 90 تاکنون در مسابقات مختلف شرکت داشته و عناوین و رتبه های برتر کشوری را کسب کرده بود و هم اکنون نیز این تیم خود را برای شرکت در مسابقات رباتیک شاهین شهر اصفهان و ایران اپن قزوین به عنوان معتبرترین و مهمترین مسابقات رباتیک کشور آماده می کند.

کسب مقامهای اول، دوم و سوم مسابقات رباتیک ره کاپ دانشگاه صنعتی شریف در رشته مسیر یاب ساده، کسب مقام اول در رشته مسیر یاب ساده، مقام دوم مسیر یاب پیشرفته و سوم رشته جنگجو در مسابقات رباتیک دانشگاه زنجان، کسب مقام سوم رشته جنگجو در مسابقات رباتیک فضاسازان اپن بروجرد و مقام اول رشته مسیر یاب، مقام پنجم رشته جنگجو و مقام چهارم ربات نمایشی از دیگر افتخارات دانش آموزان دبیرستان شهید بهشتی سنندج در مسابقات مختلف کشوری و منطقه ای در سال جاری است.