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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۷

هفته بیست و هشتم لیگ برتر؛

آرسنال به فاصله یک امتیازی تاتنهام رسید

آرسنال به فاصله یک امتیازی تاتنهام رسید

در دیدار پایانی هفته بیست و هشتم لیگ برتر انگلیس آرسنال موفق شد مقابل نیوکاسل به برتری برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، توپچی ها در حضور بیش از 60 هزار تماشاگر خود موفق شدند با گل دقیقه 90 توماس فرمائلن مهاجم بلژیکی خود با نتیجه 2 بر یک از سد نیوکاسل بگذرند و به فاصله یک امتیازی تاتنهام رده سومی صعود کنند.

در این بازی ابتدا "هاتم بن عرفا" نیوکاسل را در دقیقه 14 پیش اندخت اما رابین فن پرسی تنها یک دقیقه بعد بازی را به تساوی کشاند. نیمه نخست با تساوی 1-1 دو تیم به پایان رسید اما در دقیقه پایانی نیمه دوم فرمائلن گل برتری توپچی ها را به ثمر رساند.

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 67 امتیاز
2- منچسترسیتی 66 امتیاز
3- تاتنهام 53 امتیاز
4- آرسنال 52 امتیاز
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18-  کویینزپارک رنجرز 22 امتیاز
19- ولورهمپتون 22 امتیاز
20- ویگان 20 امتیاز

کد مطلب 1558815

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