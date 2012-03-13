روابط تجاری خراسان شمالی با کشورهای همسایه افزایش می یابد

سید ابراهیم حسینی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: خراسان شمالی در سال 91 برنامه دعوت از تجار کشور ترکیه و عراق را به استان پیگیری می کند.

وی با مثبت ارزیابی کردن سفر هیئت تجاری افغانستان به خراسان شمالی گفت: ایران و افغانستان دو کشور دوست و همسایه هستند که مبادلات موجود به هیچ وجه برازنده توانمندی های دو کشور نیست.

حسینی افزود: خراسان شمالی آمادگی دارد تا نمایشگاه توانمندی های استان را در افغانستان برگزار کرده و متقابلا پذیرای کالاهای تجار و بازرگانان افغانی در خراسان شمالی نیز باشد.

رئیس و عضو هیات مدیره کمیته زراعت اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم گفت: افغانستان فرصت های سرمایه گذاری فراوانی دارد ولی متاسفانه رسانه ها نقاط آشفته و زشتی های افغانستان که حاصل جنگ است نشان می دهند.

غلام نبی عیدی زاده افزود : هم اکنون در افغانستان در بخش زراعت زمین های خوب اما دست نخورده وجود دارد و این کشور می تواند آن ها را به صورت اجاره به از مدت یک تا 90 ساله در اختیار شهروندان افغانستان یا ایران قرار دهد.

وی گفت: با سازمان جهاد کشاوری خراسان شمالی تفاهم نامه ای در زمینه انتقال دانش و فن آوری کشاورزی این استان به کشور افغانستان امضا کرده ایم.

سرپرست هیات افغانی اظهار داشت: از 1400 معدن افغانستان تنها 30 معدن آن فعال بوده و افغانستان ترجیح می دهد به جای اینکه آمریکا و اروپا از منابع ملی این کشور استفاده کند با ایران شریک شوند.

عیدی زاده همچنین در زمینه تسهیل در امر صدور ویزا برای تاجران افغان، توسعه تجارت بین دو کشور، انتقال تکنولوژی و تفکر تولید تاکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان هم گفت: در مدت سه روز سفر این هیئت افغانی به خراسان شمالی 27 تفاهم نامه به ارزش تقریبی 20 میلیون دلار امضا شده است.

محمد صمدی افزود: این تفاهم نامه ها در زمینه محصولات لبنی، آب معدنی، احداث کارخانه الکترود در افغانستان و مصالح ساختمانی امضا شده که پس از طی مراحل قانونی به صورت قرارداد اجرا خواهد شد.

هیئت 18 نفره افغانی در بخش های مختلف صنعت، معدن، بازرگانی، زراعت، دامپروری و صنعت ساختمان بودند که در این سفر علاوه بر بازدید از توانمندی های خراسان شمالی با بازرگانان استان نیز در کارگروه های مختلف به توافق رسیدند.