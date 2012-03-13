به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان اولین دوره جایزه کتاب سال «مهر» با حضور نویسندگانی چون فریدون عموزاده خلیلی، محمدرضا یوسفی، فرهاد حسن‌زاده، نسرین وکیلی، پروین علی‌پور، سیامک گلشیری و ... در محل موسسه خیریه مهر طه برگزار شد.

در این مراسم توسط فریدون عموزاده خلیلی و محمدرضا یوسفی از فرهاد حسن زاده به عنوان یکی از نویسندگان پرکار عرصه ادبیات کودک و نوجوان تقدیر به عمل آمد.

حسن‌زاده در این مراسم گفت: احساس قلبی‌ام این است که این‌جا، جای خوبی است. این‌جا، جای به حقی است که می‌تواند بهترین داوری‌ها روی کتاب‌ها انجام بدهد چون داوری بچه‌ها بی‌غل و غش است. یک اعتراف هم بکنم آن‌ این که اولین بار است که از من تقدیر می‌شود و برایم مراسم نکوداشت برگزار می‌شود. به این ترتیب به نظرم دارم به سن بازنشستگی می‌رسم و دارم پیر می‌شوم. بنابراین باید مواظب خودم باشم.

وی افزود: گفته‌اند که موسسه مهر طه یک موسسه خیریه است و انتظار زیادی هم برای چنین فعالیت‌هایی از آن نمی‌رود ولی این جایزه کتاب سال را با عشق به سرانجام رساندند و این فعالیت می‌تواند سرمشقی برای نهادهای دیگر باشد که می‌توانند در این زمینه کاری کنند و نمی‌کنند.

در ادامه این مراسم حمیدرضا غلامرضایی مدیر واحد اجرایی انتشارات نسل نواندیش به عنوان نماینده این ناشر در این برنامه گفت:‌ در کشور ما سال‌ها سنت حسنه‌ای به نام وقف وجود داشته است. یکی از این وقف‌ها، وقف کتاب‌های ادعیه و قرآن برای کسانی بوده که مرحوم شده‌اند. ابتکاری که ما در واحد کودک و نوجوان نسل نواندیش انجام دادیم این است که ترتیبی داده‌ایم و طی دو سال گذشته افراد خیّر با کمک مادی خود و با حمایت اجرایی ما، باعث می‌شوند که کتاب‌های قصه و رمان را به نقاط محروم کشور ارسال کنیم.

وقف کتاب محدود به کتاب دعا نیست

وی افزود: قرار نیست وقف کتاب، الزاما در وقف مفاتیح، کتاب قرآن و دعا خلاصه شود بلکه می‌توان با وقف کتاب‌های داستان و قصه برای بچه‌ها هم دست به فرهنگسازی و کسب ثواب زد. در راستای این طرح تا به حال 4 تا 5 هزار جلد کتاب را به مناطق محروم ارسال کرده‌ایم. به عنوان مثال سال گذشته، خانمی به ما مراجعه کرد و جهت خیرات برای روح پدرش، تعدادی عنوان کتاب از ما خریداری و خیرات کرد.

غلامرضایی ادامه داد: از زمانی که انتشارات نسل نواندیش را به راه انداخته‌ایم، 70 تا 80 درصد کتاب‌هایمان را بچه‌های مدارس می‌خوانند و درباره‌شان نظر می‌دهند. این کار مانند همان کاری است که در موسسه مهر طه انجام شده است و بچه‌ها کتاب‌ها را داوری کرده‌اند. ما سعی کردیم به سراغ نویسندگان گمنام برویم و بچه‌ها هم کتاب‌های این نویسندگان را پیش از چاپ بررسی کردند.

این نویسنده گفت: طرحی که در این مراسم به نظرم رسید این است که به بچه‌های موسسه مهر طه بگوییم تا دلنوشته‌های خودشان را بنویسند. ما بهترین تصویرگران کتاب‌های کودک و نوجوان را داریم و بچه‌ها می‌توانند خودشان تصویرگر دلنوشته‌هایشان را انتخاب کنند. به این جهت بعد از جمع‌آوری دلنوشته‌ها، بچه‌ها می‌توانند نماینده خودشان را برای انتخاب تصویرگر و تنظیمات کتاب دلنوشته‌ها به انتشارات نسل نواندیش اعزام کنند، تا نظرات این بچه‌ها را اعلام کند.