چهار میلیون مراجعه در مراکز درمانی مازندران ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خورشیدی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمات رسانی مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران افزود: این مراجعات در 13 مرکز درمانی و پنج بیمارستان تحت پوشش تامین اجتماعی استان صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در این مدت نیز 33 هزار فقره بستری در پنج بیمارستان تامین اجتماعی مازندران صورت گرفته که نشان از تلاش همگانی کارکنان خدماتی این سازمان و اعتماد مردم بوده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه توسعه کمی و کیفی مراکز در دستور کار این مدیریت در سالجاری و آتی قرار گرفته است، تصریح کرد: تکریم ارباب رجوع و حمایت از نیروهای خدماتی در تامین اجتماعی مازندران تقویت می شود.

خورشیدی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی از بزرگترین سازمانهای خدمات رسان به آحاد جامعه است، یادآور شد: نیمی از آحاد جامعه به نوعی از خدمات درمانی و بیمه ای تامین اجتماعی در اقصی نقاط کشور و استان بهره گیری می کنند.

وی با اعلام اینکه موثرترین خدمتی که به خلق می توان صورت داد کمک به همنوع در حوزه درمانی است، افزود: پیشانی خدمت رسانی سازمان تامین اجتماعی بخش درمان بوده که طی سالهای اخیر در جهت خدمات رسانی بیمارستانی به شهروندان گامهای اساسی و موثری صورت داده است.

خورشیدی بیان داشت: سرمایه نیروی انسانی در هر سازمانی نیازمند تقویت و حمایت دارد و درمان تامین اجتماعی مازندران در این راستا از خدمات تلاشگران حمایت خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه نیروهای خدماتی بخش درمان در چرخه فعالیت های درمانی نقشی اثرگذار دارند، افزود: جایگاه علمی در کنار خدمات نیروهای خدماتی در محیط درمانی از یک جایگاه و ارزشی برخوردار هستند.

مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه همه پرسنل خدماتی و کارمندی این مدیریت در استخدام این مدیریت هستند، اظهار داشت: هیچ نیروی شرکتی اکنون درمدیریت درمان تامین اجتماعی نداریم.