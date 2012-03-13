کتاب "فرقه ها و مذاهب اسلامی" در یزد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور رئیس موسسه لغت نامه دهخدا از مقام علمی و ادبی علامه دهخدا در یزد تجلیل شد.

این مراسم به منظور پاسداشت مقام علمی و ادبی نویسنده، پژوهشگر و شاعر برجسته کشورمان علامه علی اکبر دهخدا با همکاری حوزه هنری استان یزد و گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد درسالن منتظر قائم این دانشگاه برگزار شد.

علی افخمی، رئیس مؤسسه لغت نامه دهخدا درباره خدمات علمی و جایگاه ادبی مرحوم دهخدا در این مراسم به سخنرانی پرداخت.

رئیس دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد نیز در این مراسم با اشاره به اینکه اکنون 56 سال از درگذشت علامه دهخدا می گذرد گفت: باید تلاش کنیم نسل امروز به ویژه جوانان و دانشجویان را هرچه بیشتر با خدمات علمی، ادبی و فرهنگی این نویسنده بزرگ آشنا کنیم.

محمد ملک ثابت با بیان اینکه علامه دهخدا بزرگترین خدمت را به زبان فارسی انجام داده است، افزود: وی در دوران بازنشستگی به نوشتن لغت نامه معروف خود پرداخت که در بیش از 50 جلد منتشر شده است.

همچنین در این محفل ادبی از کتاب تازه منتشر شده "فرقه ها ومذاهب اسلامی" ترجمه استاد فقید دانشگاه یزد شادروان دکتر رمضان بهداد، رونمایی شد.

شعر خوانی تعدادی از شاعران استان و اجرای موسیقی با الهام از اشعار مرحوم دهخدا از دیگر برنامه های این نشست ادبی بود.