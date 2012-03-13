به گزارش خبرنگار مهر، پس از حذف ایران از جام جهانی 2006 آلمان، مسئولان وقت سازمان تربیت بدنی ضمن عذرخواهی رسمی از مردم ایران، محمد دادکان رئیس فدراسیون فوتبال را به دلیل نتایج ضعیف تیم ملی فوتبال کشورمان در آن مسابقات از سمتش برکنار کردند.

این برکناری روز سی‌ و یکم خردادماه سال 1385 رخ داد و محمد علی‌آبادی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی 5 روز بعد و در تاریخ پنجم تیرماه، طی حکمی کیومرث هاشمی رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی این سازمان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال منصوب کرد.

در آن روزها کارشناسان فوتبال و رسانه‌ها، بارها تاکید کردند این برکناری با برخورد جدی فیفا و تعلیق فوتبال ایران همراه می‌شود اما مسئولان وقت سازمان تربیت بدنی بدون توجه به این مسائل، با صراحت اعلام کردند، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. حتی آنها از رسانه‌ها هم به خاطر انتشار چنین اخباری گلایه می‌کردند.

کیومرث هاشمی سرپرست وقت فدراسیون فوتبال، در آن مقطع زمانی، در مورد نگرانی‌های موجود در خصوص تعلیق فوتبال ایران اعلام کرده بود:" دادکان در رسانه ملی اعلام کرده است پس از جام جهانی، از ریاست فدراسیون فوتبال کنار خواهد رفت. ایشان حتی در جمع اعضای فدراسیون فوتبال رسما کناره‌گیری‌شان را اعلام کردند. پس از این اتفاقات سازمان تربیت بدنی طبق همان اساسنامه‌ای که دادکان را انتخاب کرده بود، بنده را به عنوان سرپرست جدید فدراسیون فوتبال منصوب کرد."

داریوش مصطفوی دبیر وقت فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه جای هیچگونه نگرانی از بابت تعلیق فعالیت فدراسیون فوتبال وجود ندارد، گفته بود: "بزودی مسئولان بلند پایه فیفا و AFC را به ایران می آورم و مسائل بوجود آمده را حل خواهیم کرد."

وی همچنین به موضوع جالب‌تری هم اشاره کرده بود:" فدراسیون جهانی (فیفا) به اساسنامه داخلی فدراسیونها کاری ندارد و تنها به دنبال شکل دمکراتیک انتخاب رئیس و فعالیت فدراسیون‌ها هستند که ما نیز وظیفه داریم با فراهم کردن شرایط لازم، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم را فراهم آوریم که این کار را نیز با نظر مهندس علی‌آبادی انجام خواهیم داد."

دبیر وقت فدراسیون فوتبال حتی در اظهار نظر جالب دیگری با بیان اینکه فدراسیون سابق اساسنامه جعلی به فیفا داده است، اعلام کرده بود:" فیفا نمی‌تواند و حق ندارد برای ما تعیین تکلیف کند. حرف فیفا این است که دادکان بر اساس رای مجمعی که او را انتخاب کرده است باید برکنار شود. اما این مسئله با قوانین کشور ما جور درنمی آید. اگر فدراسیون جهانی فوتبال فدراسیون فعلی ما را به رسمیت نمی‌شناخت، امروز حکم دبیر موقت من تا زمان انتخاب رئیس جدید مورد قبول آنها قرار نمی‌گرفت."

سیدرضا افتخاری نایب رئیس فدراسیون فوتبال هم در مورد تعلیق فوتبال ایران به نکات جالبی اشاره کرده بود: "برای پاسخگویی به فیفا و اثبات اینکه رئیس سابق فدراسیون فوتبال قبل از برکناری از سمت خود استعفاء کرده است، آمادگی برگزاری مجمع اضطراری را داریم."

وی همچنین با صراحت تاکید داشت: "هیچ تهدیدی مبنی بر تعلیق فعالیت‌های فوتبال ایران از سوی فیفا وجود ندارد و برخی عناصر داخلی با اطلاعات غلط به فیفا درصدد بحران سازی برای فوتبال ایران هستند که این گونه فعالیت‌ها برای رسیدن به منافع شخصی هرگز به نتیجه نخواهد رسید."

محمد آخوندی مدیر کل امور بین الملل و روابط عمومی سازمان تربیت بدنی تهدید مجامع بین المللی مبنی بر به رسمیت نشناختن مسئولان جدید فدراسیون فوتبال را نتیجه تحریکات و کارشکنی‌های برخی عناصر داخلی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این موضوع با رایزنی‌های فدراسیون فوتبال در حال پیگیری است و جای هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد، اظهار داشت: "به‌ هرحال سازمان تربیت بدنی براساس، اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی با مسئولان فدراسیون‌ها برخورد می‌کند و راهکارهای قانونی و بین المللی را نیز در این زمینه اعمال خواهد کرد. "

علی فتح‌الله زاده هم در اظهار نظری با صدای آلمان تاکید داشت فیفا نباید فوتبال ایران را محروم کند و گفته بود:" کنفدارسیون فوتبال آسیا یا فدارسیون جهانی فوتبال باید به این نکته توجه داشته باشد که نمی‌توان بخاطر دو فرد و یا یک شخص، یک کشور را از فوتبال محروم کرد. آن هم کشوری که مردم آن به فوتبال عشق می‌ورزند." اما این اتفاق در نهایت رخ داد!

این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شد که محمد دادکان در اظهار نظری با بیان اینکه دیگر کاری از کسی ساخته نیست، با صراحت اعلام کرده بود:" بنده در نامه جداگانه ای تمامی ما وقع را برای مسئولان کشور تشریح کرده‌ام، هشدارهای لازم را در این زمینه به آنها داده‌ام و بیش از این هم نمی‌توانم در این شرایط به حل این مشکل کمک کنم."

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین در گفتگو با یکی از شبکه‌های رادیویی خاطرنشان کرده بود:" من از جانب سازمان تربیت بدنی از سمت خود در فدراسیون فوتبال برکنار شده ام با این شرایط چرا باید استعفا بدهم."

در میان تمام این حرف و حدیث‌ها، ناگهان شوکی بزرگ به فوتبال ایران وارد شد، در تاریخ دوم آذرماه سال 85، فدراسیون جهانی فوتبال پس از نشستی ویژه، فدراسیون فوتبال ایران را از تمام فعالیت‌های بین المللی محروم کرد.

رای فیفا تائیدیه بود بر اظهار نظرهای کارشناسان فوتبال و رسانه‌ها که از سوی مسئولان وقت سازمان تربیت بدنی نادیده گرفته شد، مطالبی که بازتاب‌های بسیاری در رسانه‌های بین المللی داشت ولی انگار قصد توجهی به آنها وجود نداشت.

امروز بار دیگر تاریخ در حال تکرار است. مسئولان فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و حتی مسئولان کشورهای عربی خبرهایی که در ایران رخ می‌دهد را رصد می‌کنند و در این شرایط نگرانی‌ها از تعلیق فوتبال ایران روز به روز در حال افزایش است.

قطعا ادامه روند فعلی دخالت "شخص ثالث" بر فوتبال، باعث می‌شود فیفا با تکرار رای آذرماه سال 1385 فوتبال ایران را وارد بحران جدیدی کند که درصورت وقوع آن و فعالیت‌ها مدیران ارشد ورزش و فوتبال برای رفع این تعلیق، به حذف قطعی تیم ملی بزرگسالان از جام جهانی 2014 برزیل، تیم‌های پایه ایران از قرعه‌کشی مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا و کنار گذاشته شدن پرسپولیس، استقلال و سپاهان از لیگ قهرمانان آسیا منجر خواهد شد.