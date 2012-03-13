سفر به فضا با قطار/ عبور از تونل خلاء به طول 1609 کیلومتر

به گزارش خبرگزاری مهر، برای کم مصرف شدن این قطار که Startram نام دارد، انرژی آن از انرژی خورشیدی زمینی تامین خواهد شد. راه آهن Startram که قدرت محرکه آن از کابلهای معلقی برخوردار است که به واسطه نیروهای مغناطیسی معلق باقی مانده اند. نسخه باری این قطار که هزینه ای در حدود 20 میلیارد دلار برای ساخت آن هزینه خواهد شد تا 10 سال آینده تکمیل می شود.

ناسا می گوید این فناوری دست یافتنی است اما طراحان آن می گویند پروژه Startram که به اعتقاد آنها قدمی جدید در راستای توسعه تمدن انسانی است، پروژه ای بین المللی خواهد بود.

این قطار در تونلی از خلاء به طول 1609 کیلومتر و به ارتفاع 19 کیلومتر با سرعتی برابر دو هزار مایل بر ساعت سفر فضایی خود را از روی زمین آغاز کرده و در نهایت به مدار پایینی زمین می رسد.

بر اساس گزارش گیزمگ، با استفاده از این فناوری قطار حرکت خود را در تونل خلاء بر روی زمین آغاز و سرعت آن دقیقه به دقیقه افزایش پیدا می کند تا به 5.6 مایل در ثانیه دست پیدا کند، سپس از انتهای این تونل خلاء که باید تا ارتفاع 19 کیلومتری از زمین بالا رفته باشد، به میان آسمان پرتاب می شود، جایی که هوا به شدت رقیق است. در این مرحله سرعت قطار فضایی به دو هزار مایل بر ساعت رسیده است.