دستگاههای خدماتی بخش ارجمند آماده سرویس دهی به مسافران نوروزی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اسفندیار صبح سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی بخش ارجمند افزود: اسکان مسافران، برقراری نظم و امنیت برای کاهش سرقت و ناهنجاریها در شهر، برقراری نظم ترافیکی در محورها، فراهم ساختن شرایط ایمنی در محورهای مواصلاتی شهرستان با اقدام هماهنگ پلیس راه، هلال احمر، اورژانس و اداره راه و ترابری از جمله مواردی است که باید با کمک و مساعدت رسانه های گروهی تدبیر شود و همه دستگاهها در این زمینه برنامه داشته باشند.

وی عنوان کرد: دستگاههای خدمات رسان بخش، هر یک به بیان توانمندیها، ظرفیتها و اعلام آمادگی خود برای سرویس دهی به مسافران، زائران و گردشگران در ایام نوروز اعلام کرده اند.

در این جلسه مقرر شد هر یک از ادارات تابعه بخش لیست کشیک خود را به بخشداری ارائه دهند، هلال احمر نسبت به برپایی پایگاه موقت امداد و نجات در ورودی شهر اقدام کند.

شهرداری ارجمند نسبت به زیباسازی فضای شهری، نصب تابلوهای راهنما و علائم راهنمایی و رانندگی و نصب چهار تخته بنر در ورودی دهستان "دو بلوک" اقدام و اعضای شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران نسبت به زیباسازی محیط روستا و نصب بنر تبریک سال نو مبادرت کنند.

آتش نشانی و نیروی انتظامی روز چهارشنبه سوری آماده باش هستند

همچنین آتش نشانی و نیروی انتظامی حاضر در منطقه آمادگی خود را به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی به خصوص در چهارشنبه آخر سال اعلام کردند و مقرر شد مراکز بهداشتی و درمانی بخش به صورت شبانه روزی با حضور پزشک معالج به ارائه خدمات بپردازند.

همچنین اجرای گشتهای محسوس و نامحسوس نیروی انتظامی با همکاری بسیج و دهیاریها برای پیشگیری از سرقتهای احتمالی به واسطه خالی بودن روستاها و مناطق در ایام پیش رو، خودداری ادارات آب و گاز از انجام هر گونه حفاری، تهیه بروشور مراکز گردشگری، طبیعی و تفریحی منطقه توسط شهرداری و شورای شهر ارجمند

پلیس راه، عوامل راهداری و هلال احمر به منظور کنترل راه ها و پیشگیری از حوادث احتمالی جاده ای در صورت بارش نزولات آسمانی، اعلام آمادگی کردند.