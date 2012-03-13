نفت برنت از مرز 126 دلار عبور کرد/ سایه سنگین ایران بر بازارهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری رویترز، در پی کاهش ارزش دلار و تداوم اختلافات میان ایران و کشورهای غربی قیمت نفت بار دیگر در بازارهای جهانی افزایش یافت.

این خبرگزاری غربی تصریح کرد: در حالی که چشم سرمایه گذاران نفتی به گزارش شورای خزانه داری آمریکا است، تداوم تنشهای میان ایران و کشورهای غربی که تامین منابع نفتی در بازار جهانی تحت الشعاع قرار داده باعث تداوم روند افزایش قیمتها شد.

بر این اساس، در آخرین معاملات بازارهای آسیایی در روز سه شنبه قیمت نفت خام برنت دریای شمال از مرز 126 دلار عبور کرده است.

رویترز تاکید کرد: بهای نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه آوریل، پس از آنکه طی روزهای گذشته به 125 دلار رسیده بود در پایان معاملات روز سه شنبه با 74 سنت افزایش به 126 دلار و 8 دهم سنت رسید.

خاطرنشان می شود نگرانی از کاهش تزریق نفت ایران به بازارهای جهانی عامل اصلی افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی بوده است. این در حالی است که پس از توقف صادرات نفت ایران به انگلیس و فرانسه، احتمال توقف فروش نفت خام صادراتی ایران به سه کشور اروپایی بلژیک، جمهوری چک و هلند قوت گرفته است. تصمیم ایران در این زمینه به احتمال فراوان بر بازارهای جهانی اثرگذاشته و بار دیگر قیمت نفت را افزایش می دهد.