51 جوان برتر، نخبه و موفق آذربایجان شرقی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که شامگاه دیروز دوشنبه با حضور دکتر علیرضابیگی استاندار آذربایجانش رقی ، سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل ورزش و جوانان ، مهندس یونس فاتح مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ، رضایی مدیر کل آموزش و پرورش ، پیرسمساری مدیر کل بانوان استانداری و جمعی از مسئولان برگزار شد، از 51 جوان نمونه برتر استان در حوزه های ورزشی ، نخبگان جوان ، جوان کارآفرین ، المپیادهای علمی ، حوزه روستایی ، هنر ، رسانه و مطبوعات ، سرباز نمونه ، فیلم ، عرصه های اجتماعی ، عرصه های قرآنی ، مذهبی و هیاتها، زنان ، امداد و نجات ، و ایثارگری معرفی و تجلیل ویژه ای به عمل آمد.

در این آیین از افراد ذیل تجلیل شد: شهلا اقدسی مبتکر و مخترع برگزیده ، رسول خالقی مبتکر و مخترع برگزیده ، سعید آقبلاغی مبتکر و مخترع برگزیده، امید رنجبر اسکویی کارآفرین برتر ، علیرضا کاظمی نژاد کارگر نمونه ، عطا مرادی مدال طلای کشوری المپیاد نجوم ، بهزاد احسانی مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک ، صبا امیر فرهنگی مدال نقره کشوری المپیاد شیمی ، نسرین گل محمدی جوان فعال در عرصه روستایی ، مسعود سامع دارنده مقام اول سال 90 در عرصه نمایش ، معصومه جعفرزاده مقام اول در عرصه فیلم نامه تویسی ، امیر پناهی روشن سرباز نمونه ، هادی حسن زاده سرباز نمونه .

دیگر تقدیر شدگان شامل این افراد بودند: میر حسن آذری در بخش رسانه و مطبوعات ، رسول آزمایش فعال در عرصه قرآنی ، سید عمادالدین قاضی طباطبایی فعال در عرصه سازمانهای مردم نهاد ، محمد نامور فعال در عرصه سازمانهای مردم نهاد ، صمد دهقان فعال در عرصه سازمانهای مردم نهاد ، سعید میرزایی فعال در عرصه سازمانهای مردم نهاد ، مریم عباسپور جوان برتر معلول و توانایی خاص ، هادی علیپور جوان برتر در عرصه مذهبی و هیئت ها ، سونا قرشی دانشجوی برتر ، کامران رحمتی پژوهشگر برتر ، فاطمه لطیفی جوان برتر در عرصه زنان ، ولی نقوی فعال برتر در عرصه امداد و نجات ، آرزو ابیضی خانواده شهید جوان دارای ثبت اختراع .

در بخش ورزش و قهرمانان ورزشی نیز از این ورزشکاران تقدیر به عمل آمد: عظیمی قیچی ساز فاتح قلل بالای 8000 متر جهان ، سجاد حیاتی کاراته ، یونس سرمستی کشتی ، فرزاد باهر ارسباران شمشیربازی ، اصغر گلی زاده استاد بزرگ شطرنج ، مجتبی ولی پور ، علی شکول و حسام صمدی در شیرجه ، مهدی حسینی کاراته ، داود ساعد پرس سینه ، مهرداد صمصمامی هندبال ، فرید دژم خوی کشتی ، محمداصلی فوتبال ناشنوایان ، امیر پوررضوی ، بهزاد زاد علی اصغر ، مقصود قلی زاده و داود فرج زاده فوتبال نابینایان ، مهدی هاشم زاده پرتاب وزنه معلولین ، پرویز هادی کشتی ، فرزاد عبدالهی و یوسف کرمی تکواندو ، میلاد وزیری تیروکمان و سجاد هاشمی دوومیدانی .