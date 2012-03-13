گرد و غبار باز هم خوزستان را فراگرفت/ خطر برای سالمندان

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری این دومین نوبت است که گرد و غبار شدید بر شهرهای استان خوزستان سایه می اندازد و یکشنبه این هفته به علت شدت یافت گرد و غبار، مدارس، دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی استان خوزستان تعطیل شد.

گرد و غبار امروز اما کاملا غیرمترقبه بود و صبح امروز مردم در حالی به مدرسه و اداره خود می رفتند که هوا کاملا توام با گرد و غبار نبود ولی ساعت هشت صبح شدت این پدیده بالا رفت و زندگی عادی مردم را مختل کرد.



طبق اعلام سازمان هواشناسی استان خوزستان زبانه های سیستم پرفشار شمالی تا اواسط وقت امروز نیز به ریزش هوای نسبتا سرد عرضهای شمالی بر روی استان ادامه می دهند اما زبانه های سیستم کم فشار مدیترانه ای از ظهر امروز به تدریج و تا روز چهارشنبه حرکت، نفوذ و استقرار خود را بر روی کشور آغاز کرده و باعث ایجاد تغییرات فشار قابل‌ملاحظه و وزش باد شدید و گرد و غبار و خاک در صحاری کشورهای غربی همسایه خواهد شد.



پدیده گر وغبار امروز در حالی در شهرهای خوزستان شکل گرفت که اغلب مردم به علت فرا رسیدن عید نوروز در حال خانه تکانی هستند و قالب و موکت شسته خود را روی دیوار انداخته بودند که با این کار باید دوباره اقدام به شستن وسایل خود کنند زیرا اکنون هاله ای از گرد و غبار بر روی آنها نشسته است.



پدیده گرد و غبار روز گذشته در دزفول همچنان پابرجا بود و این امر باعث شد مدارس نوبت صبح این شهرستان تعطیل شود تا دانش آموزان از مضرات این میهمان ناخوانده در امان باشد ولی به نظر می رسد خوزستانی ها حالاحالاها باید در انتظار ریزش گرد و غبار بر منازل و شهرهای خود باشند.



از سوی دیگر استنشاق هوای آلوده به ذرات گرد و غبار سبب نفوذ ذرات ریز به کیسه های هوایی ریه ها می شود و این عمل باعث اختلال در عملکرد اکسیژن رسانی ریه به بافتها به خصوص قلب می شود و این امر بی نظمی در ضربان قلب و حملات قلبی در افراد دارای بیماریهای قلبی را درپی دارد.

از طرفی در دراز مدت ذارت بسیار ریز گرد و غبار وارد دستگاه خون شده و در جدار عروق رسوب کرده و شرایط را برای تصلب شرایین و تنگی عروق فراهم می کند. از دیگر عوارض گرد و غبار تشدید موارد آلرژی تنفسی در بیماران دارای زمینه است. ریه سالمندان از کار کرد طولانی و تغییر در دستگاه تنفسی دچار فرسودگی شده است.

در همین خصوص به سالمندان توصیه می شود تا حد امکان از منزل خارج نشوید و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند همچنین اگر بیماریهای زمینه ای قلبی دارید به هیچ وجه خود را در معرض آلودگی قرار ندهید در صورت علائم تنگی نفس و احساس خفگی و تهوع و سر درد شدید فورا به مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.



سالمندان در فضاهای آلوده از تنفس عمیق خودداری کنند. به سالمندان، کودکان زیر هشت سال، بیماران تنفسی و زنان بار دار اکیدا توصیه می شود در موقع آلودگی از منزل خارج نشوند.



همچنین افراد باید به صورت جدی از انجام فعالیتهای ورزشی خودداری کنند چون فعالیت ورزشی باعث افزایش ضربان قلب و تنگی نفس و متعاقب آن افزایش ورود هوای آلوده به ریه ها می شود ضمن اینکه در صورت ضرورت هنگام خروج از منزل از ماسک مناسبی که دهان و بینی را کامل بپوشاند استفاده شود.

----------

عکس: عبدالوهاب کروشاوی