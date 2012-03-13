کمیته امداد خراسان شمالی در حوزه خبر مقام اول کشوری را کسب کرد

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس اعلام روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور، روابط عمومی این استان در حوزه خبر، در بین روابط عمومی های کمیته امداد سراسر کشور، رتبه نخست را کسب کرده است.

وی فعالیت های برنامه ریزی شده بر مبنای روابط عمومی علمی را از یکی از دلایل مهم کسب این موفقیت عنوان کرد و گفت: تثبیت جایگاه روابط عمومی در خراسان شمالی، ایجاد واحد خبر و برون سپاری تهیه اخبار نیز از دیگر عواملی است که زمینه این موفقیت را فراهم کرده است.

حسین پور افزود: بر اساس گزارش روابط عمومی ، این رتبه در بررسی و تحلیل های فعالیت های خبری شش ماهه نخست امسال که توسط اداره کل روابط عمومی کمیته امداد کشور، از سایت های خبری و روزنامه های سراسری انجام شده به دست آمده است.

وی اظهار داشت: استان های زنجان و تهران نیز به ترتیب رتبه دوم و سوم کشوری را کسب کرده اند.

محمود بادله، یکی از مدیران موفق درعرصه اطلاع رسانی، که تعامل بسیار خوبی با خبرگزاری ها و مطبوعات استانی دارد، مدت 6 سال است که مسئولیت روابط عمومی کمیته امداد خراسان شمالی را برعهده دارد.