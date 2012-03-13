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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

بر اساس نظر جمهوریخواهان؛

اوباما مسلمان است

اوباما مسلمان است

بیش از نیمی از جمهوریخواهان ایالت می‎سی‎سی‎پی معتقدند که رئیس جمهور آمریکا یک فرد مسلمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری "تیکت"، نتایج بدست آمده ازنظرسنجی انجام شده در میان جمهوریخواهان آمریکا حکایت از آن دارد که 52 درصد از اعضای این حزب معتقدند که "باراک اوباما" مسلمان است.

در میان جمهوریخوهان فقط 12 درصد معتقدند که اوباما مسیحی است و 36 درصد نیز اعلام کرده اند که درباره دین اوباما مطمئن نیستند.

پدر و ناپدری اوباما هر دو مسلمان بوده اند و وی در ایام کودکی مدتی را نیز در مدرسه مسلمانان سپری کرده است.

این نظرسنجی از طریق تلفن و با سوال از 656 جمهوریخواه در می‎سی‎سی‎پی و در تاریخ 10 و 11 مارس انجام شده است. 

  

کد مطلب 1558844

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