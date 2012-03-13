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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

تولید یک انیمیشن/

سیمای همدان طعم "نون و پنیر و پسته" می‌گیرد

سیمای همدان طعم "نون و پنیر و پسته" می‌گیرد

مجموعه انیمیشن "نون و پنیر و پسته" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی هدی مکرمی در 13 قسمت هشت دقیقه‌ای در صدا و سیمای مرکز همدان تهیه شده است.

هدی مکرمی، تهیه‌کننده و کارگردان انیمیشن "نون و پنیر و پسته" در این باره به خبرنگار مهر گفت: تولید این مجموعه از سال 1388 آغاز شد و پس از گذشت دو سال در حال حاضر آماده پخش شده است.

وی هدف از تولید این مجموعه را ایجاد فضایی مثبت و خلاق برای کودکان، کسب مهارت‌های اجتماعی، اعتماد به نفس و باور به توانایی‌های شخصی، فرهنگ واخلاق ایرانی، دوستی و دوست‌یابی، معرفی الگوهای مثبت، توانایی رویارویی با مشکلات زندگی عنوان کرد.

 

این تهیه‌کننده و کارگردان با بیان اینکه داستان‌ها وقایعی در مورد زندگی حیوانات است، افزود: داستان هر قسمت جدا از سایر قسمت‌ها و در حقیقت به شکل 13 قصه مستقل است.

مکرمی ابراز داشت: ماجرای یافتن خانه، جمع‌آوری آذوقه، مقابله با سرمای زمستان، ماجراجویی و گم شدن در جنگل و... بخشی از عناوین قسمت‌های این مجموعه است. 

وی تصریح کرد: البته قصه‌ها جدید و جذاب و سرشار از نکات تربیتی به شکل غیرمستقیم هستند و با الهام از کتاب‌های کودکان  بازنویسی شده است.

این تهیه‌کننده و کارگردان ادامه داد: تکنیک کار کات اوت و به شکل خمیری است به گونه‌ای که زیر دوربین فیلمبرداری شده و با ترکیب جلوه‌های ویژه پس از ساخت سعی شده با استفاده از فرم ورنگ های شاد وتکنیک نیمه عروسکی و داستان به همراه موسیقی مناسب برای مخاطب خردسال جذابیت داشته باشد. 

عوامل تولید این مجموعه عبارتند از نویسنده: هدی مکرمی، انیماتورها: هدی مکرمی، دنیا شیردل و زیبا رحمتی، موسیقی: شهرام خوش صفت، صداگذاری و میکس: علی خطیبی‌نیا و سرپرست گویندگان: شوکت حجت.

کد مطلب 1558845

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