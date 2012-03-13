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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۲

بازوند اعلام کرد:

پرداخت وام 20 میلیون تومانی به ساکنین شهر داود آباد

پرداخت وام 20 میلیون تومانی به ساکنین شهر داود آباد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری استان مرکزی از اعطای تسهیلات 20میلیون تومانی به ساکنین شهر داود آباد خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند در آخرین نشست سالانه شهرداران و اعضای سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی افزود: با توجه به وقوع زلزله های اخیر در شهر داود آباد و اهمیت مقاوم سازی منازل در این شهر در ملاقات استاندار مرکزی با وزیر راه و شهرسازی مقرر شد این تسهیلات برای تخریب و نوسازی یا احداث بنای جدید به متقاضیان اعطا شود.

وی گفت: وام به صورت چهار درصد و تضمین تسهیلات به صورت زنجیره ای و یا به صورت تضمین یارانه ای بوده و بازپرداخت آن 10ساله می باشد.

معاون عمرانی استانداری استان مرکزی با تاکید بر جلوگیری از ایجاد سکونتگاه های غیر رسمی در شهرها افزود: نظارت و بازرسی پلیس ساختمانی شهرداری های استان در تعطیلات نوروز تقویت شده و با جدیت از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری شود.

وی گفت:  بسیج امکانات در پاکیزگی شهرها ، بهسازی و مرمت مبلمان شهری و تجهیزات پارک ها و جلب نظر گردشگران و مسافران نوروزی  در این ایام باید در اولویت  کار شهرداری ها قرار گیرد.

در این نشست کلیات بودجه سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی و متمم سال 90 بودجه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصویب بودجه پیشنهادی سال 91 سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی به نشست بعدی موکول شد.
 
گفتنی است درحال حاضر 32 شهرداری در استان مرکزی وجود دارد.
کد مطلب 1558849

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