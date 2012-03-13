استان قزوین دومین تولیدکننده ماهیان زینتی در کشور است

سیمین شکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: میزان تولید ماهیان زینتی هم اکنون به 15 میلیون قطعه رسیده که نسبت به سال گذشته 32 درصد افزایش داشته است.
وی یادآورشد: ماهیان زینتی در 17 کارگاه فعال در شهرستانهای قزوین، آبیک، تاکستان و البرز تولید می شود.
شکری در خصوص انواع گونه های قابل تکثیر و پرورش ماهی در استان هم تصریح کرد: گلد فیش، سوروم، اسکار، کریدوراس، گوپی، آنجل، دیسکس، بلک ویدو، مولی، تایگر، گورامی و گونه های وارداتی به عنوان حد واسط از انواع گونه های ماهی تزئینی برای پرورش در استان است.
وی در ادامه با اشاره به آئین قدیمی نوروز و لزوم وجود ماهی در سفره هفت سین ابراز امیدواری کرد که حداقل 25 درصد از شهروندان استان در منزل خود با نگهداری از یک آکواریوم زیبا و کوچک خانه دلشان را آرام کنند و به استقبال بهار و نوروز بروند.
سرپرست مدیریت شیلات جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: با توجه به در پیش بودن سال نو و خرید ماهی قرمز، برای جلوگیری از ابتلا به برخی بیماریهای پوستی و گوارشی به خصوص در کودکان از مردم انتظار داریم ماهی قرمز مورد نیاز خود را از مراکز مجاز خریداری کنند.
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