استان قزوین دومین تولیدکننده ماهیان زینتی در کشور است

سیمین شکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: میزان تولید ماهیان زینتی هم اکنون به 15 میلیون قطعه رسیده که نسبت به سال گذشته 32 درصد افزایش داشته است.

وی یادآورشد: ماهیان زینتی در 17 کارگاه فعال در شهرستانهای قزوین، آبیک، تاکستان و البرز تولید می شود.

شکری در خصوص انواع گونه های قابل تکثیر و پرورش ماهی در استان هم تصریح کرد: گلد فیش، سوروم، اسکار، کریدوراس، گوپی، آنجل، دیسکس، بلک ویدو، مولی، تایگر، گورامی و گونه های وارداتی به عنوان حد واسط از انواع گونه های ماهی تزئینی برای پرورش در استان است.

وی در ادامه با اشاره به آئین قدیمی نوروز و لزوم وجود ماهی در سفره هفت سین ابراز امیدواری کرد که حداقل 25 درصد از شهروندان استان در منزل خود با نگهداری از یک آکواریوم زیبا و کوچک خانه دلشان را آرام کنند و به استقبال بهار و نوروز بروند.