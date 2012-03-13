دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون دوره های کاردانی پیوسته نظام جدید آموزشکده های فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی می توانند از 18 اردیبهشت با ورود به سایت سازمان سنجش به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.

وی افزود: ثبت نام برای شرکت در آزمون کاردانی پیوسته فنی حرفه ای تا روز 25 اردیبهشت ماه سال 91 ادامه خواهد داشت.

توکلی اظهار داشت: دارا بودن‌ گواهینامه‌ پایان‌ تحصیلات‌ دوره متوسطه‌ نظام‌ جدید در یکی‌ از رشته‌های شاخه‌های‌ فنی ‌و حرفه‌ای ‌و کاردانش و یا احراز شرایط فارغ‌التحصیلی در یکی‌ از رشته‌های مذکور تا پایان‌ شهریور سال 91 و یا دیپلم فنی ‌و حرفه‌ای دوره‌ چهار ساله‌ نظام ‌قدیم از جمله شرایط شرکت متقاضیان است.

وی اضافه کرد: شرایط و ضوابط و نحوه ثبت نام برای این گروه از داوطلبان از روز یکشنبه 10 اردیبهشت ماه بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد. همچنین داوطلبان می توانند از طریق نشریه پیک سنجش در روزهای 11 و 18 اردیبهشت از جزئیات آزمون مطلع شوند.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: کارت آزمون از روزهای 30 مرداد تا 2 شهریور از طریق سایت سازمان سنجش توزیع می شود و آزمون دوره های کاردانی پیوسته نظام جدید در آموزشکده های فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی سال 90 روز جمعه 3 شهریور 91 در صبح و بعد از ظهر برگزار می شود.