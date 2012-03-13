موسی سوری در گفتگو با مهر با اشاره به راه اندازی تمامی چاه‌های دریایی طرح توسعه فاز 9 و 10 پارس جنوبی، گفت: در حال حاضر تمامی 24 حلقه چاه این دو فاز مشترک گازی در خلیج فارس در مدار بهره برداری قرار دارند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه ظرفیت تولید گاز ترش در چاه‌های فاز 9 و 10 پارس جنوبی به بیش از 56 میلیون متر مکعب رسیده است، تصریح کرد: با راه اندازی چاه‌های جدید دریایی ظرفیت تولید گاز ترش در این دو فاز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه پیش بینی می شود در صورت کاهش مصرف گاز در بخشهای خانگی و تجاری امکان تزریق گاز بیشتر به مخازن نفتی کشور فراهم شود، اظهار داشت: بر این اساس امکان تزریق حداقل روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز ترش به مخازن نفتی کشور فراهم می شود.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال مهر که آیا اجرای طرح 1.2میلیارد دلاری شیرین سازی گاز در طرح توسعه فاز 6 تا 8 پارس جنوبی در دستور کار شرکت ملی نفت قرار دارد؟ بیان کرد: در شرایط فعلی اجرای این پروژه در پارس جنوبی از اولویت برخوردار نیست.

سوری با یادآوری اینکه با دستور وزیر نفت هم اکنون افزایش ظرفیت تولید گاز ترش و برداشت بیشتر گاز از مخزن مشترک هدف گذاری شده است، بیان کرد: به منظور تحقق اهداف طرحهای افزایش تولید گاز در این میدان مشترک با قطر جذب 20 تا 22 میلیارد دلار برای سال 1391 برنامه ریزی شده است.

به گزارش مهر، پالایشگاه‌های ساحلی طرح توسعه فاز 9 و 10 پارس جنوبی، 23 اسفند ماه سال 1387 به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفت.

هدف از طرح توسعه فاز 9 و 10 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز، استخراج روزانه 80 هزار بشکه میعانات گازی برای صادرات، سالانه یک میلیون تن اتان برای مصرف پتروشیمی، سالانه یک میلیون و 50 هزار تن گاز مایع (ال.پی.جی) و روزانه 400 تن گوگرد است.