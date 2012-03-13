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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

پیشنهاد شورای شهر تهران برای خرید خانه سیمین دانشور

پیشنهاد شورای شهر تهران برای خرید خانه سیمین دانشور

عضو کمیسیون فرهنگی ــ اجتماعی شورای شهر تهران گفت: همانطور که خانه پروین خانه شعر ایران است خانه جلال آل احمد و سیمین دانشور خانه قصه و داستان ایران است و باید شهرداری آن را حفظ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی در جلسه علنی روز سه‌شنبه با بیان اینکه همزمان با سالگرد فوت پروین بحث ثبت و تخریب این خانه پیش آمد که با بودجه‌ای که در این زمینه تخصیص داده شد در بودجه سال 91 ردیف بودجه‌ای برای خرید خانه پروین اختصاص داده شد.

و ی ادامه داد: خانه دیگری که می‌تواند جایگاه رمان و داستان ایران باشد خانه سیمین و جلال است که در سال 1330 احداث شده و طراح آن نیز خود جلال است.

مسجدجامعی با تاکید بر اینکه خانه جلال معماری یک خانه ایرانی را به نمایش می‌‌گذارد گفت:‌ درهای چوبی با در سبز تند و نمای آجری، حوض آبی وسط حیاط و دو درخت سروی که یکی از آنها قطع شده این خانه را از سایر خانه‌ها جدا می‌کند. حتی اسم بن بست ارض را هم خودجلال بر این کوچه گذاشته است.

وی ادامه داد: این خانه منشاء تحولات بسیاری بوده است و محل رفت و آمد بزرگانی چون مرحوم طالقانی، صدر، بازرگان، ساعدی، آغداشلو، نیما یوشیج و سپهری از شخصیت‌های طراز اول ادبی بوده است.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه خود دانشور نیز نگران تخریب این خانه بود، گفت: باید یادگار جلال و سیمین همانند خانه پروین حفظ شود و یادگاری برای تهران باشد که این پیشنهاد از سوی رئیس شورای شهر تهران پذیرفته شد و قرار شد طی طرحی در صحن شورا به رأی گذاشته شود.

کد مطلب 1558862

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