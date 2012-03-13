پنج هزار متر از شبکه های آب کلاله اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ابراهیمی صبح سه شنبه در گفتگویی خبری گفت: از این مقدار یک هزارو 866 متر مربوط به اصلاح و باز سازی شبکه و 4 هزارو 386 متر مربوط به توسعه شبکه و خط انتقال بوده است.



وی از واگذاری 966 فقره انشعاب آب در 12 ماهه ساجاری خبر داد

به گفته ابراهیمی تعویض 206 فقره کنتور خراب، واگذاری و فروش 966 فقره انشعاب آب، اصلاح و بازسازی 138 مورد انشعابات فرسوده از مهمترین اقدامات این امور است.



وی افزود: شستشوی و گندزدایی 43 کیلومتر از شبکه های توزیع و خط انتقال ،رفع 496مورد اتفاقات شبکه، جابجائی و تست 108 مورد کنتور، کلرسنجی 3 هزارو 900 مورد شبکه های آب شرب و 215 مورد کدورت سنجی از دیگر اقدامات این امور است.



مدیرامور آب و فاضلاب منطقه کلاله ادامه داد: ویدئو متری یک حلقه چاه ، جابجایی 100 فقره کنتور آب و نصب کنتور مغناطیسی برای خروجی خط انتقال آق سو و بهره برداری از خط انتقال چاه شماره 5 و تقویت فشار شبکه ، کلنگ زنی تصفیه خانه کلاله در چشمه آق سو ، شروع عملیات نصب دستگاه الکترولیز نمک طعام ، نصب فلوتر برای جلوگیری از سرریز مخزن با کمترین هزینه ممکن ، پیاده کردن نقشه شبکه آبرسانی و خط انتقال با نرم افزار اتوکد و GIS از دیگر فعالیتهای این مرکز است.