کاهش تلفات جانی تصادفات جاده ای استان تهران با اجرای قوانین جدید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا همیانی شامگاه دوشنبه در حاشیه برگزاری همایش همیاران پلیس که در محل کانون ملائک آموزش و پرورش قرچک برگزار شد، به فعالیتهای فرهنگی صورت گرفته در راستای کاهش تصادفات منجر به فوت در کشور اشاره کرد و افزود: در سال 86 بیش از 35 هزار نفر در سوانح و حوادث جاده ای جان خود را از دست دادند که با اجرای برنامه های متعدد آموزشی نظیر همیار پلیس، این تعداد در سال گذشته به 16 هزار نفر کاهش یافته است.

بیشترین میزان تخلف توسط موتور سواران صورت می گیرد

وی بیان داشت: موتورسواران بیشترین میزان تخلف را در شهرستانهای شرق استان تهران مرتکب می شوند.

این مسئول ادامه داد: با توجه به این که شهرستانهایی مانند ورامین و پاکدشت از تعداد روستاهای زیادی برخوردار بوده و اغلب ساکنان این روستاها به شغل کشاورزی مشغول هستند، استفاده از موتور سیکلت در بین آنها بسیار رایج است.

وی یادآور شد: استفاده نکردن از کلاه ایمنی، سرعت غیر مجاز، اجرای حرکات نمایشی و تسلط نداشتن کامل موتورسواران در کنترل وسیله نقلیه باعث شده تا حوادث بسیاری در سطح شهرستانهای شرق استان تهران رخ دهد.

همیانی افزود: امید است در سایه رعایت قانون از سوی مردم و نیز توجه و هوشیاری مأموران راهور، تعطیلات نوروز با کمترین حادثه جاده ای سپری شود.