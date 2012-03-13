لیگ باشگاههای کاراته بانوان اردبیل برگزار می شود

سمیرا موسیوند روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون لیگ باشگاههای کاراته بانوان استان اردبیل برگزار نشده و با تصمیم هیئت رئیسه کاراته استان اولین دوره این بازیها در سال 91 برگزار می شود.

وی با بیان اینکه احتمال حضور 10 تیم در لیگ باشگاههای کاراته بانوان اردبیل وجود دارد، تصریح کرد: در نیمه دوم امسال برای ارزیابی از میزان آمادگی تیمهای شهرستانی برای حضور در این لیگ یه دوره مسابقه تیمی برگزار کردیم که در آن هفت یا هشت تیم حضور داشتند.

موسیوند با اشاره به نوپا بودن سبکهای کنترلی کاراته بانوان در اردبیل اضافه کرد: سبکهای کنترلی کاراته عمری بیش از چند سال در استان اردبیل نداشته، بنابراین جای پیشرفت زیادی در این رشته ورزشی در بین بانوان اردبیلی وجود دارد.

وی سطح کاراته بانوان اردبیل را رو به رشد ارزیابی کرد و یادآور شد: برای پیشرفت کاراته بانوان اردبیل باید برنامه ریزی کرده و امکانات لازم فراهم شود تا بانوان با گذشت زمان بتوانند رشد کرده و در کشور حرفهایی برای گفتن داشته باشند.

نایب رئیس بانوان هیئت کاراته استان بالا بردن سطح مربیان و داوران را برای رشد کاراته بانوان موثر دانست و عنوان کرد: در این راستا یک دوره استاژ داوری با تدریس اساتید آسیایی برگزار شد که در این دوره 15 داور جدید به عرضه کاراته بانوان استان معرفی و سایر داوران سطح خود را ارتقا دادند.

وی با اشاره به برگزاری کلاس مربیگری برای بانوان کاراته اردبیل متذکر شد: کلاسهای تئوری مربیگری هر ماه توسط اداره کل ورزش و جوانان برگزار می شود و هیئت کاراته در نیمه اول سال با دعوت از استاد ژاپنی کلاس عملی مربیگری درجه دو ملی را برگزار کرد.

این مربی و داور کاراته با اشاره به تشکیل سالانه تیم منتخب کاراته بانوان استان تصریح کرد: هر ساله تیم منتخب بانوان استان به مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی اعزام می شود اما فعلا این مسابقات به منزله تجربه اندوزی است.

وی با اشاره به جای خالی تیم اردبیل در لیگ باشگاه های کشور تاکید کرد: حضور تیم اردبیل در لیگ باشگاههای کاراته بانوان کشور از برنامه های اصلی هیئت کاراته برای سال 91 است که در صورت وجود اسپانسر این کار عملی می شود.