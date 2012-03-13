سال 90 بهترین سال برای کرمانشاه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی با اشاره به سفر مقام معظم به استان در مهر ماه امسال گفت: با حضور معظم له علاوه بر عطرآگین شدن فضای استان به عطر معطر ولایت، یک فضای وفاق، همدلی، شادی، شادابی، نشاط و صمیمیت در استان ایجاد شد که این سفر دارای برکات مادی فراوانی نیز برای استان به همراه داشت.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ما به خود می بالیم که به عنوان مدیران این استان میزبان مقام معظم رهبری بودیم، تصریح کرد: خوشبختانه در زمان حضور معظم له مصوبات و پروژه های بسیار مهمی برای استان به تصویب رسید و از زمان سفر پرخیر و برکت ایشان به استان تاکنون پروژه های متعددی به اجرا رفته است که مهمترین آنها اجرای راه آهن کرمانشاه به خسروی است که در کوتاه ترین زمان ممکن روند اجرایی آن شروع شد.

رئیس شورای اداری استان با اشاره به استقبال بی نظیر مردم استان از رهبری در مهر ماه سالجاری تاکید کرد: این استقبال بی نظیر در زمان بسیار خوبی از جهت خنثی نمودن توطئه های دشمنان علیه کشور صورت گرفت و مردم این استان به همگان نشان دادند که تمام وجودشان لبریز از عشق و علاقه به رهبر بزرگوارشان است و با حضوری وصف ناشدنی بصیرت و آگاهی خود را به نمایش گذاشتند.

استاندار کرمانشاه از تمامی دستگاه های اجرایی استان خواست که نسبت به اطلاع رسانی از تصویب و اجرای پروژه های مربوط به سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری اقدام نمایند.

وی در ادامه سخنان خود به دیگر برنامه های صورت گرفته در سالجاری اشاره کرد و گفت: در سالجاری همچنین دو سفر رئیس جمهوری به استان صورت گرفت که علاوه بر افتتاح چندین کارخانه عظیم در استان، پروژه های خوبی برای استان به تصویب رسید.

هاشمی برگزاری راهپیمایی روز قدس، نهم دیماه، 22 بهمن و حضور گسترده مردم استان در برگزاری نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را از دیگر رویدادهای مهم استان در سالجاری برشمرد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: دشمنان در جریان برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دنبال تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی بودند اما مردم با بصیر استان همگام و همراه با مردم سراسر کشور همچون 33 سال گذشته ضمن نشان دادن علاقه وافر خود به انقلاب اسلامی، توطئه های دشمنان علیه کشور را نیز خنثی کردند.

وی با اشاره به رشد 17 درصدی میزان مشارکت مردم استان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به انتخابات گذشته مجلس، این رشد را نشانه انتقال پیام مردم مبنی بر دوست داشتن میهن اسلامی و حمایت از فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید بر ادامه راه درخشان و نورانی حضرت امام خمینی(ره) عنوان کرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود اجرایی شدن پروژه های مختلف مانند خودروسازی، بزرگراه کربلا، راه آهن کرمانشاه ـ خسروی، سدهای متعدد، آب های روستایی و شهری، راه های روستایی، بیمارستان ها، ورزشگاه ها و یادمان های شهدا در سالجاری گفت: سال آینده سال پرکاری برای استان خواهد بود لذا جدیت ها و تلاش ها برای تسریع در اجرای این پروژه ها باید گسترش پیدا کند.

وی در پایان سخنان خود از همراهی و همکاری خوب نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، دکتر عزیزی معاون نظارت راهبری و برنامه ریزی رئیس جمهور، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران، اعضای شورای تامین، فرمانداران، خبرنگاران و آحاد مختلف مردم در پیشبرد برنامه های کاری استان تقدیر و تشکر و آرزوی موفقیت و سربلندی همگان را از درگاه خداوند متعال مسئلت نمود.