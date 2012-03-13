بزرگترین کار فرهنگی اوقاف برپایی نماز جماعت در بقاع متبرکه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید آخوندی دوشنبه شب در همایش نماز و بقاع متبرکه در بقعه امامزادگان محمدمحروق(ع) و ابراهیم(ع) نیشابور، با اشاره به اهمیت نماز در بقاع متبرکه، اظهار داشت: باید قدم‌های مؤثری برداریم تا وضعیت فعلی که تعداد کمی از بقاع، نماز جماعت بر پا می‌کنند، تغییر کند.

وی گفت: بقاع متبرکه‌ای که در مسیر جاده هستند نیز توجه داشته باشند که امکانات آنها به هیچ‌ وجه کمتر از بعضی رستوران‌ها که یک اتاق 6 یا 12 متری را برای مسافران نمازخانه کرده‌اند، نیست.

آخوندی با بیان اینکه باید در نهادینه شدن نماز در بین کسبه اطراف بقاع، جلسات فرهنگی ویژه‌ای گذاشته شود گفت: برگزاری نماز در بقاع باید با کیفیت و زیبا باشد تا مردم مجذوب شرکت در نماز‌های جماعت شوند.

وی تصریح کرد: متولیان بقاع تمام کمبودهای موجود برای برپایی نماز جماعت از قبیل صوت، سجاده و مسائل جانبی را مرتفع کنند.

آخوندی با بیان اینکه با 10 نفر هم می‌توان نماز جماعت را در بقاع شروع و برگزار کرد، گفت: بعد از آن با توجه ویژه به نماز به یقین جمعیت بیشتر نیز می‌شود.

معاون امور فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تاکید کرد: باید وضعیت جنگی کشور را در حوزه مسائل فرهنگی با تمام وجود حس کنیم و برای مقابله با آن جدی ‌تر برخورد کنیم.

آخوندی گفت: تهدیدات دشمن در قالب ماهواره و اینترنت هجمه سنگینی را به ارزش‌های اسلام و جوانان وارد کرده است.

وی با بیان اینکه در زمان جنگ نرم همه وظیفه داریم که بقاع متبرکه را به قطب فرهنگی تبدیل کنیم گفت: آبادانی و ساخت و ساز امامزادگان بسیار مهم است ولی مسائل فرهنگی در راس تمام امور است.

وی تصریح کرد: اگر سخنان مقام معظم رهبری را به‌عنوان فرمانده جنگ نرم چراغ راه خود قرار ندهیم به بیراهه رفته‌ایم.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور گفت: اگر بقعه‌ای اقامه نماز جماعت نداشته باشد یعنی برنامه‌های فرهنگی آن دارای نقص جدی است.

حجت‌الاسلام محمد ذاکری افزود: اولویت اول برنامه‌های فرهنگی باید اقامه نماز باشد چرا که نماز مسئله اساس و مهمی است که باید همت و دقت بیشتری به آن صورت گیرد.

وی گفت: مساجد، هیئات و بقاع متبرکه در عرض یکدیگر قدم برمی‌دارند و به هیچ‌ وجه موازی کاری ندارند.

وی تصریح کرد: امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در راس تاکیداتشان مسائل فرهنگی و تبدیل شدن بقاع متبرکه به قطب فرهنگی است.

وی گفت: در اوقاف باید مسائل فرهنگی را ببینیم و اگر در سایه فرهنگ نیازمند فضاسازی بودیم، اقدام کنیم.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور یادآور شد: مردم باید در سایه مراجعه به بقاع متبرکه به آرامش برسند که باید متولیان بقاع به این موضوع توجه کنند.

ذاکری گفت: یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های دینی در جهان اسلام و جامعه ما بقاع متبرکه هستند که 50 میلیون نفر در طول سال به بقاع متبرکه مشرف می‌شوند.

او تصریح کرد: گروه‌های مختلفی با سلایق مختلف زائر بقاع متبرکه هستند و این وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند.

در ادامه امام جمعه قدمگاه مرکز بخش زبرخان نیشابور گفت: نماز همه مشکلات جامعه را حل می‌کند.

حجت‌الاسلام محمدرضا محمدنسب، افزود: اقامه نماز اولین اقدام انسان صالح است.

وی تصریح کرد: سازمان اوقاف اقدامات خوبی برای تبدیل بقاع به قطب فرهنگی انجام داده است.

او با بیان اینکه دشمن در جنگ نرم اقدامات زیادی انجام داده است، تأکید کرد: ابزار ما در مقابله با جنگ نرم با دشمن زیاد مانند مناسبت‌های مذهبی و البته اقامه نماز جماعت، است.

گفتنی است خبرنگار ما می‌افزاید: در حال حاضر هیچ بقعه‌ای در نیشابور وجود ندارد که سه وعده نماز را به‌طور منظم در طول سال برگزار کند.