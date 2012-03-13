پرداخت 34 میلیارد ریال وام کمک ودیعه مسکن

مجید کیانپور در گفتگو با مهر با اشاره به تسهیلات اختصاص یافته برای ودیعه اسکان موقت، گفت: از سال 89 تاکنون به 375 پلاک مسکونی، 34 میلیارد ریال تسهیلات کمک ودیعه اسکان موقت پرداخت شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص نوسازی بافتهای فرسوده در سال 90، گفت: 72 هزار هکتار بافت فرسوده در 457 شهر کشور شناسایی شده است که بر اساس برنامه پنجم توسعه وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها باید با اعمال سیاستهای تشویقی زمینه مشارکت مردم و سرمایه گذاران را در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده فراهم کنند.

وی با اشاره به اهمیت بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری، اظهار داشت: تاکنون طرحهای مطالعاتی بهسازی و نوسازی 333 هزار و 790 هکتار بافت فرسوده شهری در 91 شهر تهیه شده است که از این تعداد برخی در کمیسیونهای ماده 5 استان مصوب شده و یا در حال تصویب هستند.

کیانپور بابیان اینکه طرح بهسازی 10 هزا ر و 304 هکتار از بافت فرسوده در 74 شهر در دست تهیه است، بیان کرد: براساس برنامه اجرایی امسال تشریفات انتخاب مشاور جهت تهیه طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در 26 شهر صورت گرفته و قراردادها در حال انعقاد هستند.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، تصریح کرد: با توجه به برنامه نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده از سال 85 تا بهمن ماه امسال به 201 هزار و 629 واحد مسکونی تسهیلات اختصاص یافته است.

کیانپور با بیان اینکه درسال 88 و 89، 100 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده به بانک های عامل مسکن، رفاه و ملی معرفی شده اند، گفت: امسال نوسازی 150 هزار واحد مسکونی در محدوده بافتهای فرسوده شهری هدف گذاری شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: تا پایان بهمن ماه 53 هزار و 624 واحد مسکونی معرفی شده و 26 هزار و 548 واحد هم با بانکهای عامل قرارداد بسته اند و 27 هزار و 166 واحد مسکونی در مرحله عقد قرارداد هستند.