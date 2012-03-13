حقوق و مزایای ویژه برای کارکنان واحدهای عملیاتی و تخصصی وزارت نفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، درادامه جلسه امروز ماده 10 طرح یک فوریتی وظایف و اختیارات وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفت.

این ماده که جلسه پیش نیز مورد بررسی قرار گرفته بود و جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شد امروز نیز در مجلس حدود 75 دقیقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام با ایجاد تغییراتی به تصویب رسید.

طبق ماده 10 نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغلند با رویکرد تقویت رقابت پذیری جهت ارتقاء جایگاه صنعت نفت کشور و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین و حفظ نیروی انسانی متعهد و متخصص تابع آیین نامه خاص است که بدون الزام به رعایت قانون خدمات مدیریت کشوری با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

این ماده با 115 رای موافق، 52 رای مخالف، 14 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 20 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.