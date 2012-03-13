کانون های فرهنگی هنری نیازمند توسعه فضای فیزیکی هستند

محمد هادی نیا امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هم اکنون 550 کانون فرهنگی در سطح استان فعالیت دارد که 90 هزار نفر را تحت پوشش فعالیت های خود در آورده است.

وی اظهار داشت: با فعالیت های انجام یافته در این استان 245 کتابخانه در مساجد راه اندازی شده است و 52 هزار نفر از اعضا در طول سال 90 420هزار جلد کتاب به امانت گرفته و مطالعه کرده اند.

مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد استان افزود: امسال توانسته ایم 11هزار و 200 نفر را تحت پوشش فعالیت های قرآنی قرار دهیم که در قالب برنامه های متنوع قرآنی در طول سال از قبیل طرح تفسیر و تلاوت نور بوده است.

هادی نیا ادامه داد: برای افزایش فعالیت ها در زمینه های محوله نیازمند همکاری ارگان ها و سازمان های ذیربط در زمینه عمران این کانون ها جهت افزایش فضای لازم برای بهره مندی مشتاقان به فعالیت های فرهنگی و مذهبی هستیم.

وی استقبال عموم مردم متدین از برنامه های کانوان های فرهنگی مساجد را به ویژه در سطح روستاها بسیار مناسب ارزیابی کرد و اضافه کرد: در صورتی که فضای مناسبی برای ایجاد کانون و قرائتخانه و مخازن کتابخانه در مساجد فراهم باشد حتما اقدام به ایجاد آنها خواهیم کرد اما در موارد بسیاری علی رغم درخواست روحانیون مساجد و جوانان این امر بدلیل کمبود فضای مساجد امکان پذیر نیست.

مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد استان با اشاره به روند اجرای برنامه های پیش بینی شده برای استان نیز گفت: امسال توانسته ایم 13و نیم درصد در برنامه های کمی افزایش و در بحث فعالیت ها نیز توانسته ایم 25 کانون تخصصی در فعالیت های مختلف اعم از آموزشی و پژوهشی ایجاد کنیم.

هادی نیا اضافه کرد: کانون هایی که توان اجرای برنامه های تخصصی دارند می توانند با مراجعه نسبت به ایجاد رویکرد فرهنگی معنوی و هنری در مساجد اقدام کنند.