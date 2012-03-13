افزایش تعداد حوادث چهارشنبه سوری در تهران

مهندس داود براتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث چهارشنبه آخر سال اظهار داشت: طی سالهای اخیر از نظر کمی شاهد افزایش حوادث در شهر تهران بودیم اما از نظر کیفی و میزان تلفات و خسارات کاهش چشمگیری داشتیم.

وی ادامه داد: کاهش تلفات و مجروحان حوادث چهارشنبه آخر سال با فرهنگسازی رسانه‌ها و اقدامات پیشگیرانه دستگاههای مسئول و هوشیاری والدین به دست آمد.

به گفته معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی، مهمترین اقدام پیشگیرانه در این شب حضور والدین در کنار فرزندان است و اگر در این شب آنها را تنها نگذارند و نظارت کافی وجود داشته باشد والدین می توانند مطمئن باشند حادثه ای برای فرزندشان رخ نمی دهد.



براتی یکی دیگر از دلایل کاهش تلفات چهارشنبه سوری را استفاده از مواد غیر خطرناک در سالهای اخیردانست و تاکید کرد: مواد محترقه ای که ساخته می شود باید استانداردهای لازم را داشته باشد. همچنین کارخانه های تولیدی مواد محترقه موظف به رعایت استانداردها در تولید این مواد هستند.

وی از شهروندان خواست از روشن کردن آتش در خانه ها به ویژه خانه‌های دارای حیاط کوچک که مواد قابل اشتعال در آن وجود دارد جلوگیری کنند. ضمن اینکه استفاده نکردن از مواد دست ساز می تواند میزان حوادث را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

وی با اعلام اینکه دست، چشم و صورت آسیب پذیرترین اعضای بدن در حوادث چهارشنبه سوری هستند، ادامه داد: بیشترین گروه سنی مصدومان بین 15 تا 25 سال هستند. این افراد به صورت مستقیم در حوادث و آتش بازی حضور دارند اما عده ای نیز مانند سالمندان و زنان باردار با صدای ترقه دچار وحشت می شوند و علاوه بر سکته احتمال سقط جنین نیز وجود دارد.

معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی از شهروندان خواست تا از انداختن کپسول های گاز در آتش خودداری کرده و هیچگاه اقدام به ریختن مواد سریع الاشتعال مانند بنزین به صورت مستقیم در آتش نکنند.

وی با اشاره به اینکه اغلب فرزندان به علت ترس از والدین مواد محترقه را در پشت بام و انباری مخفی می کنند به والدین توصیه کرد در این روز رفت و آمدهای فرزندانشان را به این مکانها کنترل کنند.