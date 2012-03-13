نهضت تصفیه آب صنعتی در خراسان رضوی راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی دوشنبه شب در جلسه کارگروه جهاد اقتصادی که با حضور مدیران شهرک های صنعتی استان برگزار شد، از چهار شرکت آب استان خواست تا با امضای تفاهم نامه نسبت به جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای احداث تصفیه خانه ها در استان برنامه ریزی کنند.

صلاحی به موضوع مهار آب های مرزی و جلوگیری از خروج آن و همچنین احداث سدها برای استفاده بهینه از روان آب ها در مناطق مرزی اشاره کرد و گفت: با مهار این آب ها و استفاده بهینه از آن در بخش کشاورزی و شرب می توان از برداشت بی رویه از سفره های زیرزمینی به مقدار قابل توجهی جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: ما در استان نگران کمبود آب نیستیم بلکه نگران بد مصرف کردن این نعمت الهی هستیم.

استاندار خراسان رضوی توسعه بخش کشاورزی و بهره وری منابع آبی را از جمله اولویت های سال آینده دانست و افزود:92 درصد از آب استان در بخش کشاورزی مصرف می شود که باید با تغییر روش های آبیاری در این بخش علاوه بر بهره وری از منابع آبی استان، سطح اراضی زیر کشت را نیز افزایش دهیم.

رئیس کارگروه جهاد اقتصادی خراسان رضوی تصریح کرد: اگر بتوانیم طی سه سال آینده روش های آبیاری کشاورزی را در حدود 350 هزار هکتار از اراضی استان اصلاح کنیم مقدار قابل توجهی از مصرف آب در بخش کشاورزی صرفه جویی خواهد شد.