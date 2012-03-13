الهلال متوقف شد/ برتری پرگل حریف سپاهان مقابل الاتفاق

به گزارش خبرگزاری مهر، الهلال که دوشنبه شب در ورزشگاه ملک عبدالله شهر بریده به مصاف الرائد رفته بود با نتیجه تساوی یک بریک متوقف شد. در این بازی ابتدا تیم الهلال با گل دقیقه 34 سعد الحارثی از میزبان خود پیش افتاد اما با گلزنی یحیی المسلم در دقیقه 80 کار دو تیم به تساوی کشیده شد. الهلال با این تساوی 47 امتیازی شد و نتوانست جایگاه خود را از رده دوم جدول لیگ برتر عربستان ارتقا بخشد.

الهلال عربستان یکی از تیم‌های هم‌گروه پرسپولیس در گروه D مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیاست که در آن تیم‌های الغرافه قطر و الشباب امارات نیز حضور دارند.

دوشنبه شب همچنین تیم الاهلی که در گروه C مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های النصر امارات، لخویای قطر و سپاهان ایران هم‌گروه است در ورزشگاه محمد بن فهد شهر دمام به مصاف الاتفاق رفت و با چهار گل میزبان خود را شکست داد. برای الاهلی در این بازی خارج از خانه عماد علی الحوسنی (33 و 75) و ویکتور سیموئز (47 - پنالتی و 49) گل زدند. الاهلی با این پیروزی 52 امتیازی شد و جایگاه خود را در رده دوم جدول لیگ برتر عربستان استحکام بخشید.

جدول رده بندی لیگ برتر عربستان:

1- الشباب 53 امتیاز

2- الاهلی 52 امتیاز - حریف سپاهان

3- الهلال 47 امتیاز - حریف پرسپولیس

4- الاتفاق 42 امتیاز

-----------------------------------------------

13- التعاون 15 امتیاز

14- النصر 7 امتیاز