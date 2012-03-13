76 بقعه متبرکه در نیشابور وجود دارد/ اعزام مبلغ با رویکرد فرهنگی

حجت‌الاسلام محمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: 24 بقعه از این تعداد وضعیت درآمد خاصی دارند که اوقاف نیز نظارت و هدایت بیشتری بر امور آن اعمال می‌کند.

وی یادآور شد: یکی از اهداف مهم اداره اوقاف، زنده نگه ‌داشتن فرهنگ وقف و رسیدگی به نیات واقفان و اعزام مبلغان با رویکرد فرهنگی است.

به گفته وی، مبلغان اعزامی قبل از اعزام با مسائل مختلف منطقه تبلیغی به ویژه مسائل قومیت‌ها، جغرافیای سیاسی، فرهنگی و مذهبی آن منطقه آشنا می‌شوند.

وی افزود: این افراد در دوره‌های بصیرت افزایی شرکت کرده‌اند و نتیجه این اعزام علاوه بر آگاهی‌افزایی مردم، حراست از موقوفات قدیم و ایجاد موقوفات جدید بوده است.

وی تصریح کرد: سال گذشته به دنبال اطلاع ‌رسانی هدفمند اداره اوقاف نیشابور، دو نفر از خیران دوراندیش روستای باغشن بخش زبرخان این شهرستان به نام‌های غلام‌ رضا مهران‌پور و علی‌اصغر چنارانی در گرامی‌داشت مراسم‌‌های حضرت زهرا(س) وقفیاتی داشتند که همین جا مجدد تقدیر می‌شود.

وی اظهار کرد: مقدار موقوفات به ترتیب یک ساعت آب از چاه عمیق روستای باغشن و چهل و پنج دقیقه آب از سه قنات باغشن با اراضی متعلقه است.