پرداخت عیدی مستمری بگیران تأمین اجتماعی/ افزایش 10 درصدی تولیدات موم و عسل

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان‌ جنوبی گفت: عیدی مستمری بگیران تأمین اجتماعی استان پرداخت شد.

بهرام تاجریزی اظهار داشت: به تمامی مستمری بگیران اعم از بازنشستگان، از کار افتادگان کلی و بازماندگان تک نفری و چند نفری مبلغ 350 هزار تومان به‌ عنوان عیدی پایان سال 1390 توسط شعب تأمین اجتماعی استان با هماهنگی بانک رفاه کارگران به حساب مستمری بگیران خراسان‌ جنوبی واریز شده است.

وی با بیان اینکه عیدی بدون نوبت ‌دهی قابل برداشت است، تصریح کرد: در حال حاضر شش هزار و 826 نفر مستمری بگیر زیرپوشش تأمین اجتماعی خراسان ‌جنوبی اهستند.

وی عنوان کرد: این تعداد شامل چهار هزار و 229 نفر بازنشسته، 525 نفر از کارافتاده و دو هزار و 72 نفر بازمانده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان ‌جنوبی بیان کرد: طی سال جاری حداقل مبلغ دریافتی هر مستمری بگیر 485 هزار تومان شامل حقوق ماهانه، کمک معیشت یارانه دولت، حق سنوات، حق مسکن، حق عائله‌مندی، حق اولاد و کالابرگ بوده است.

افزایش 10 درصدی تولیدات موم و عسل در خراسان‌ جنوبی

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان ‌جنوبی از افزایش 10 درصدی تولیدات موم و عسل نسبت به سال گذشته در سطح استان خبر داد.

غلامرضا هادربادی اظهار داشت: تولیدات موم و عسل در استان خراسان‌ جنوبی حدود 50 تن است که این میزان تولیدات موم و عسل نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: ارزش ریالی تولیدات موم و عسل هشت هزار و 500 میلیون ریال است و اکثر تولیدات موم و عسل در داخل استان مصرف شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان ‌جنوبی تصریح کرد: در حال حاضر 451 واحد پرورش زنبور عسل به ظرفیت 9 هزار کلنی در استان فعال است.

هادربادی یادآور شد: همچنین شهرستان بیرجند با 207 واحد زنبورداری و شش هزار و 900 کلنی زنبور عسل بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: در سال جاری هیچ‌ گونه زنبورداری کلنی‌ های زنبور را زیرپوشش بیمه قرار نداده است و از طرفی به دلیل خشکسالی بی ‌سابقه و گرمای شدید بهاره و پدیده گرد و غبار و وزش باد کلنی‌های زنبور عسل متحمل خسارت شده‌اند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان ‌جنوبی گفت: از زنبورداران خواستار هستیم برای برخورداری از غرامت خسارت احتمالی در اثر آفات، بیماری‌ها و خشکسالی هرچه سریع ‌تر نسبت به بیمه کلنی زنبور عسل اقدام کنند.

اصلاح شبکه های فرسوده آبرسانی روستایی نیازمند 247 میلیارد ریال اعتبار

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان‌ جنوبی گفت: با توجه به عمر بالای شبکه‌های آب روستایی استان و فرسودگی آن اعتباری بالغ بر 247 میلیارد ریال برای رفع این مشکل نیاز است.

علی ‌اکبر بسکابادی اظهار داشت: حفر و تجهیز و کف ‌شکنی چاه و مرمت و لایروبی قنوات و چشمه‌ها از عمده طرحهای شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان‌ جنوبی برای توسعه و افزایش ضریب بهره‌ مندی از آب روستایی است که به اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال مورد نیاز دارد.

وی تأمین آب توسط تانکر سیار، بازسازی و احداث سکوهای بارگیری و برداشت آب و نصب دستگاه‌های آب شیرین ‌کن و گندزدایی آب را از مهمترین طرحهای آنی آبفار خواند و افزود: در این بخش سالانه 15 میلیارد ریال به منظور آبرسانی سیار به 394 آبادی مورد نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان ‌جنوبی گفت: ترمیم، اصلاح و بازسازی شبکه‌ های فرسوده، توسعه شبکه‌های روستایی در بخش آبرسانی و ترمیم و تعویض مخازن نیز در کوتاه ‌مدت دنبال می ‌شود.

بسکابادی با اشاره به برنامه‌ های بلندمدت شرکت آبفار خراسان جنوبی اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر86 مجتمع آبرسانی در سطح استان در حال بهره ‌برداری بوده که تعدادی در دهه فجر افتتاح شد و 53 پروژه آبرسانی نیز با متوسط پیشرفت فیزیکی 35 درصد در دست اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان ‌جنوبی گفت: برای اتمام این پروژه‌ها به اعتباری بالغ بر 432 میلیارد و 817 میلیون ریال نیاز است.