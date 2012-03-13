6060سال زندان برای یک نظامی/ تصویر قاتل 201 انسان را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاهی در گواتمالا دیروز دوشنبه "پدرو پیمنتل" 55 ساله را که سال گذشته از لس آنجلس به این کشور بازگردانده شده بود به اتهام جنایت علیه بشریت به شش هزار و شصت سال زندان محکوم کرد.

علاوه بر پیمنتل، پنج نظامی تحت امر او نیز دیروز محاکمه شدند که آنها نیز به زندان محکوم شدند.

"پدرو پیمنتل" متهم به کشتار 201 نفر در گواتمالا

یکی از این سربازان در جلسه دیروز دادگاه تائید کرده که در سال 1982، پیمنتل در میان 20 نظامی بود که دستور جستجوی یک روستا را برای یافتن اسلحه صادر کرد. در هنگام این جستجو به ناگهان دستور کشتار مردم این روستا صادر شد که در نهایت 201 نفر از اهالی آن کشته شدند.

این شش نفر متهم به دست داشتن در قتل عام "لاس دوس" در سال 1982 هستند که در آن 201 نفر کشته شدند.