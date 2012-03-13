  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

در گواتمالا رخ داد؛

6060سال زندان برای یک نظامی/ تصویر قاتل 201 انسان را ببینید

6060سال زندان برای یک نظامی/ تصویر قاتل 201 انسان را ببینید

دادگاهی در گواتمالا یکی از اعضای سابق نیروهای ویژه این کشور را به اتهام شرکت در قتل عام 201 انسان در 1982 میلادی، به شش هزار و 60 سال زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاهی در گواتمالا دیروز دوشنبه "پدرو پیمنتل" 55 ساله را که سال گذشته از لس آنجلس به این کشور بازگردانده شده بود به اتهام جنایت علیه بشریت به شش هزار و شصت سال زندان محکوم کرد.

علاوه بر پیمنتل، پنج نظامی تحت امر او نیز دیروز محاکمه شدند که آنها نیز به زندان محکوم شدند.

"پدرو پیمنتل" متهم به کشتار 201 نفر در گواتمالا

یکی از این سربازان در جلسه دیروز دادگاه تائید کرده که در سال 1982، پیمنتل در میان 20 نظامی بود که دستور جستجوی یک روستا را برای یافتن اسلحه صادر کرد. در هنگام این جستجو به ناگهان دستور کشتار مردم این روستا صادر شد که در نهایت 201 نفر از اهالی آن کشته شدند.

این شش نفر متهم به دست داشتن در قتل عام "لاس دوس" در سال 1982 هستند که در آن 201 نفر کشته شدند.     

کد مطلب 1558893

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها