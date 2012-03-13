محمدحسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعلیق محرومیت بازیکن این تیم و ادامه همکاری قلعه نویی با باشگاه تراکتورسازی ضمن بیان مطلب فوق گفت: زمانی که ما در اردوی ترکیه بودیم به ما اطلاع دادند که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رودریگو توزی را به دلیل اتفاقات بازی با صبای قم یک جلسه محروم کرده است.

وی در همین خصوص افزود: بلافاصله پس از دریافت حکم کمیته انضباطی ما اعتراض خود را نسبت به این حکم اعلام کردیم چون وی محرومیت کارت قرمز خود را پشت سرگذاشته بود، ضمن اینکه برای نخستین بار برای وی این اتفاق افتاد و بارها شاهد بوده ایم که کمیته انضباطی در خصوص بازیکنانی که برای نخستین بار مرتکب تخلفی می شوند بلافاصله حکم محرومیت صادر نمی کند.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با تاکید بر اینکه صحبتهایی که در خصوص لابی کردن من با رئیس کمیته انضباطی در خصوص بخشش توزی مطرح شده به هیچ وجه صحت ندارد، تصریح کرد: ما روند رسیدگی به اعتراض خود را طی این مدت اعلام کردیم که سرانجام 3 روز قبل به ما اطلاع دادند که محرومیت یک جلسه ای رودریگو توزی توسط کمیته انضباطی به حالت تعلیق در آمده و وی می تواند در بازی با تیم سپاهان تراکتورسازی را همراهی کند.

جعفری خاطرنشان کرد: متاسفانه مسئولان کمیته انضباطی باید در این خصوص در سایت فدراسیون فوتبال اطلاع رسانی می کردند که این موضوع اتفاق نیفتاد که باعث سوء تفاهم مسئولان باشگاه سپاهان شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فصل آینده نیز همچنان قلعه نویی هدایت تیم تراکتورسازی را بر عهده خواهد داشت: ما علاقه زیادی داریم که حداقل تا دو سال دیگر به همکاری خود با قلعه نویی ادامه دهیم، وی نیز در جلسه هم اندیشی با هواداران تراکتورسازی گفته که دوست دارد به همکاری خود ادامه دهد بعد از تعطیلات نوروز با وی به طور جدی و رسمی برای ادامه همکاری مذاکره خواهیم کرد و در صورت توافق نهایی برنامه و لیست وی را برای فصل آینده خواهیم گرفت.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در خصوص بازی تیمش با سپاهان نیز گفت: خوشبختانه در شرایط حساسی از تیم صدر نشین لیگ امتیاز گرفتیم. بازیکنان ما در جریان بازی توانستند تاکتیکهای تیم قدرتمند سپاهان را خنثی کنند و سه امتیاز را که به اندازه 6 امتیاز ارزش داشت را کسب کنیم.

وی در خاتمه تاکید کرد: با حضور سه تیم مدعی سپاهان ، تراکتور سازی و استقلال در رده های بالایی جدول و نزدیکی امتیازهای این تیمها به یکدیگر، مطمئن باشید در 7 هفته باقی مانده از رقابتهای لیگ برتر هیجان در صدر جدول به اوج خواهد رسید و تیم تکلیف تیم قهرمان لیگ در هفته پایانی مشخص خواهد شد.